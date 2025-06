Marengo advierte: "Para bajar la inflación no se puede asfixiar la economía"

El economista Fernando Marengo, Chief Economist del fondo BlackToro, participó del comité de inversiones de SyC Inversiones y dejó una serie de definiciones que apuntan al núcleo del debate económico actual. Aunque valoró los avances logrados en materia fiscal y externa, fue enfático al advertir que "el modelo no debe ahogar al sector productivo en nombre de la estabilidad de precios".

Uno de los principales logros que destacó fue el paso de un escenario de "déficit gemelos" —fiscal y externo— a "superávits gemelos". Según explicó, Argentina pasó de tener un rojo fiscal de cinco puntos del PBI y un déficit externo del 3%, a mostrar un superávit externo del 1% y un superávit fiscal del 0,3%. "Es una buena lección, no solo para Estados Unidos, sino también para la propia Argentina", dijo.

Sin embargo, Marengo planteó que esta mejora debe ser sostenible en el tiempo, y eso implica observar con atención qué decisiones toma el sector privado. "Ahora que el Estado ordenó sus cuentas, el resultado externo dependerá de si el privado gasta en consumo o en inversión. Y, sobre todo, de cómo lo financia", explicó.

Un modelo con riesgos contractivos

El economista analizó los últimos datos del crédito, la recaudación y el consumo. "Vemos que el crédito en términos reales se duplicó, con fuerte crecimiento en préstamos personales e incluso hipotecarios. Pero los depósitos no acompañan ese ritmo. El gobierno quiere que la gente deposite, no que consuma", explicó.

Esto encaja, según Marengo, con una estrategia deliberadamente contractiva, tanto en lo monetario como en lo fiscal. "Hoy el crédito contra depósitos crece menos que antes. Se inyecta menos liquidez. Eso enfría la economía", sostuvo.

No obstante, reconoció que hay señales positivas: "Hace años que no veíamos una inflación núcleo tan baja. Eso es producto de tener el tipo de cambio estabilizado y una política de control de la emisión". Pero advirtió que estabilizar precios no es lo mismo que generar crecimiento sostenido.

"La política monetaria debe ser contractiva, sí, pero sin matar al paciente. El desafío es salir del modelo financiero y apuntar a uno de productividad. Hoy muchos que trabajan más que antes, pero ganan menos. Esa es la sensación generalizada", remarcó.

Inflación, rentabilidad y tipo de cambio

Marengo también se refirió al comportamiento de los precios y al tipo de cambio. En mayo se registró una deflación del 0,3% en la canasta mayorista nacional, y una baja aún mayor en los productos importados. "Esto no anticipa necesariamente una caída del IPC, pero marca una tendencia tras meses de fuertes subas", analizó.

Sobre el dólar, consideró que el tipo de cambio oficial opera dentro de una banda razonable. "Nunca rompió el crawling del 1% mensual. Cuando se va a 1.200 pesos, el Banco Central vende. Está funcionando como un ancla", dijo. A su vez, afirmó que la brecha cambiaria colapsó y que no hay una demanda excesiva de dólares. "Mucho de lo que se interpreta como atraso cambiario tiene que ver con la actualización de tarifas en dólares. Incluso podríamos tener inflación en dólares con deflación en pesos", explicó.

Una mención especial tuvo para las reservas: "Las tenemos, pero son alquiladas", ironizó, señalando que no son todavía propias ni consolidadas.

El problema de la rentabilidad

Uno de los ejes centrales de su análisis fue la desconexión entre nivel de actividad y rentabilidad. "El consumo privado fue récord en el primer trimestre, producto de la recuperación del salario —formal e informal—, y de las jubilaciones y planes sociales. Eso impulsó la actividad, pero no necesariamente la rentabilidad de las empresas", subrayó.

Marengo diferenció claramente entre volumen de actividad y resultados empresariales: "La actividad económica es el volumen de bienes y servicios. No incluye precios, y mucho menos, rentabilidad. Hoy muchos venden más, pero ganan menos o incluso pierden".

Sobre el costo del financiamiento, fue tajante: "Si la inflación baja al 20% anual, pero los bancos siguen cobrando créditos al 40%, ¿cómo se corrige esa ecuación? Antes, uno tomaba deuda y la inflación hacía el trabajo. Hoy hay que pagarlo con productividad. Ese es el nuevo paradigma", sentenció.

Riesgo país y reservas

Finalmente, analizó la situación financiera y la necesidad de sostener el modelo económico con respaldo y confianza. "El gobierno puede comprar dólares como quiera y llamarlo como quiera, pero necesita reservas. Y debe despejar el riesgo político. Solo así bajará el riesgo país", opinó.

Marengo concluyó que el modelo es "poco vulnerable" pero no "poco doloroso", y que la mayor amenaza es una política excesivamente contractiva. "En mayo y junio ya se empezó a ver un enfriamiento. El equilibrio es fundamental: para bajar la inflación no se puede asfixiar la economía", concluyó.