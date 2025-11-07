Leer también es una fiesta: llega la “Francachela del Libro Usado” a Buenos Aires

La lectura también puede celebrarse con vino, música y baile. Así lo propone Patricio Rago, librero y organizador de la Fiesta del Libro Usado (FLU), quien conversó con el conductor Juan di Natale en el programa “Bienvenidos al tren” de Bravo TV sobre la nueva edición de “La Francachela”, un evento callejero que celebra los libros, los lectores y el encuentro.

“Mañana, desde las 19 en Escalabrini Ortiz 605, cortamos la calle, hay vino gratis, empanadas, música y libros”, contó Rago entre risas. La cita se extenderá hasta la 1:30 de la madrugada y promete una auténtica fiesta literaria a cielo abierto. “Vienen entre ochocientas y mil personas, es hermoso: la gente baila, se emborracha y se lleva libros”, agregó.

Rago es el dueño de Aristipo Libros, una librería especializada en literatura y filosofía, que funciona como punto de encuentro entre lectores. “La librería tiene una comunidad que es como un club. Se generan amistades, parejas, conversaciones. Es una manera de proponer que la cultura sea algo celebratorio y que cree comunidad”, explicó.

La Francachela nació hace ocho años en esa misma librería y se repite tres veces al año —en marzo, junio y noviembre— como una suerte de “extensión popular” de la tradicional Feria del Libro Usado que Rago organiza en la Biblioteca Nacional.

“Leer también puede ser una fiesta. No tiene que ser algo solemne, sino compartido”, destacó uno de los panelistas del programa, celebrando el espíritu del evento.

Libros usados, vínculos nuevos

Durante la entrevista, Rago habló sobre el valor del libro usado y su diferencia con el nuevo: “Un libro usado suele valer la mitad que uno nuevo, salvo las ediciones agotadas o especiales. Pero lo importante es que circule. La lectura es un derecho, y todos deberíamos poder tener una biblioteca”.

También reflexionó sobre el vínculo emocional con los libros: “A veces viene alguien buscando la edición que leía su papá cuando era chico. Eso toca algo muy fuerte. Hay algo del tacto, del olfato, de la memoria que el libro físico conserva y que las pantallas no pueden reemplazar”.

Noche de los Museos: la CONAE compartirá una “experiencia espacial única” en el Centro Cultural de la Ciencia

Para Rago, la fiesta no es solo un evento cultural: “Es una mirada política sobre la vida. La cultura tiene que ser celebratoria. La gente está muy rota, necesita encontrarse”. En ese sentido, subrayó que la Francachela busca reivindicar el encuentro cara a cara, el disfrute colectivo y el acceso popular a la lectura.

El librero también presentó su libro “Ejemplares Únicos” (Bajo la Luna), en el que narra historias reales de personajes del mundo del libro usado: coleccionistas, lectores apasionados y anécdotas que surgen en las casas donde compra bibliotecas.

LB/DCQ

