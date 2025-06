"Mentiroso”: el calificativo del que Guillermo Francos se aferró para justificar su abandono en el Senado

Cristina Cándida López, senadora nacional por la provincia de Tierra del Fuego, calificó de "mentiroso" al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en medio de la defensa que el funcionario hacía de su informe de gestión en la Cámara Alta. Fue el final. Francos dio inmediatamente por terminada su exposición y se retiró del recinto tras solo 14 intervenciones de las 33 previstas.

En el programa "Comunistas", por Bravo TV, comentaron que la acusación no fue aislada: la legisladora fueguina denunció que el Gobierno trata a la provincia como “un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras” y que “poco le importa la soberanía del Atlántico Sur”.

Francos se había presentado ese jueves ante el Senado para exponer un nuevo informe de gestión del Poder Ejecutivo. Según el temario oficial, debía responder más de 900 preguntas formuladas por los legisladores, pero luego de algunas horas en el recinto se retiró de forma intempestiva tras molestarse por la intervención de la senadora.

El funcionario alcanzó a responder las preguntas de los bloques aliados, como el PRO, la UCR y los provincialistas. Cuando llegó el turno del peronismo, López no esperó para desplegar su crítica: “Tierra del Fuego es la provincia más abandonada por el gobierno nacional. Ni la Antártida, ni las Malvinas, ni los fueguinos les importan”, consideró. La sesión se paralizó cuando la senadora lo llamó “mentiroso”, y aunque la presidencia pidió que retirara esa expresión, Francos aprovechó el revuelo para juntar sus papeles y salir por la puerta lateral.

La docente y militante del partido Obrero Romina Del Plá, invitada al programa, definió la escena como parte de una “parodia institucional”: “Los informes de gestión son una formalidad vacía. Entregan las respuestas un rato antes. No contestan nada concreto. Cuando hay que enfrentar preguntas reales, se van”, relató. Según la exdiputada, dicho tipo de desplantes no son nuevos. “Ya encontraron la excusa perfecta para irse ante preguntas de la izquierda. Se hacen los ofendidos porque no pueden defender lo que hacen”, generalizó, haciendo extensiva la actitud de Francos a todo el gabinete nacional.

Juan di Natale también ironizó sobre el tono del escándalo: “No estamos acostumbrados a este nivel de agresividad. ¿Cómo le va a decir 'mentiroso' a alguien que no dice la verdad?”, y agregó: “Muy de cristal”. El conductor del programa calificó la salida de Francos como una huida ensayada: “También se trata de encontrar el momento justo para tomarse el palo”, opinó.

El Congreso vivió otro capítulo de tensión bajo la administración de Javier Milei. Una palabra bastó para encender nuevamente la discusión sobre la soberanía nacional, el ajuste y la gestión de gobierno.

LB / FPT