El congreso partidario de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, que se realizará en La Plata este jueves y contará con la participación de Javier Milei en el cierre, está precedido por ruido al por mayor. A horas del comienzo, no fueron cursadas las invitaciones para varios de los referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil en la que pisa fuerte el asesor presidencial Santiago Caputo.

Tal como pudo reconstruir PERFIL, la organización cuyo referente es Agustín Romo, legislador provincial y cercano a Caputo, tiene representantes en diferentes concejos de deliberantes bonaerenses y en distritos como Lomas de Zamora y Tres de Febrero. Pero desde la organización del evento, que corre por cuenta de Sebastián Pareja, armador de LLA y hombre de extrema confianza de Karina Milei, no enviaron señales para que estén. Algo que llamó la atención en los pasillos de la Casa Rosada y que grafica la tensión que existe entre las partes.

Move Group, la consultora que asesora a oficialistas y opositores y el rol de Santiago Caputo

Por un lado, aquellos como Pareja y los Menem, que confían en una construcción territorial y con cuadros de todo tipo, sin importar pasado. Pero que no estén relacionados a Romo, el Gordo Dan y compañía. Por otro, los jóvenes nucleados alrededor de uno de los vértices del triángulo de hierro y con un recorrido digital, aunque con intenciones de caminar localidades, como lo demostraron este año con apariciones en Almirante Brown y Mar del Plata.

En Balcarce 50 anticipan que la actividad tendrá “98% de gente de Pareja y solo 2% de Las Fuerzas del Cielo”. Incluso, un importante cuadro del colectivo juvenil a última hora no sabía si iba a asistir o no. “No lo tengo claro, no está definido”, dijo con gesto adusto ante PERFIL al ingresar a la sede de Gobierno este miércoles, pasadas las 19.

Los detalles del congreso libertario en La Plata

Durante la jornada, a partir de las 9 de la mañana, se llevarán a cabo mesas de trabajo para abordar temas considerados prioritarios para la provincia, tales como la educación, la seguridad pública, la inteligencia artificial, las energías renovables, el ambiente, el desarrollo agropecuario e industrial, y las reformas impositivas y tributarias.

El presidente y todo su Gabinete se trasladarán este jueves a la capital bonaerense, en la primera demostración de fuerza frente al peronismo de cara a la elección desdoblada del 7 de septiembre. En total, se prevén más de 1200 integrantes del partido oficial.

