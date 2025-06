El Gobierno anunció que eliminará la jornada no laborable que corresponde al Día del Empleado Público y desde ATE ya salieron a responderle. Rodolfo Aguiar, secretario general de la organización, dijo que se trata de "un nuevo acto despótico" y apuntó contra el vocero Manuel Adorni, que comunicó la noticia. Lo acusó de llenar de "familiares y militantes libertarios" la secretaría de Comunicación.

"El Presidente eliminará la jornada no laborable correspondiente al día del empleado público. El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del privado no tiene o carece, teniendo en cuenta que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes del país", había sostenido el vocero durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

"Ustedes no lo pueden entender, no tienen un día para ustedes porque no laburaron un sólo día en su vida", retrucó Aguiar en X, y advirtió que el Gobierno quieren "destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder".

Luego de calificar a la medidas como "un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático", Aguiar señaló que "sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó".

