“Nos robaron el sueldo”: gremios del Garrahan exigen devolución de descuentos y señalan al director médico

El conflicto en el Hospital de Pediatría Garrahan volvió a escalar luego de que se confirmaran descuentos de hasta medio millón de pesos en los sueldos de trabajadores que participaron de medidas de fuerza. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) denunció que los recortes afectaron especialmente a enfermeras y personal de áreas críticas, generando una situación de angustia económica y malestar generalizado.

“Tuvimos hasta hace unas horas en la dirección, intervino un juez con un mediador. A eso tenemos que llegar para que el Consejo de Administración nos dé al menos una reunión, porque desde octubre no nos reciben”, expresó Norma Lezana, secretaria general de APyT.

La dirigente sostuvo que el recorte salarial marca “un punto de inflexión” en el vínculo entre los trabajadores y las autoridades. “Han tocado los sueldos de los trabajadores de salud de una manera desmesurada. Esto generó angustia en las enfermeras, donde más descuentos hubo: algunos de 300.000 o 500.000 pesos. Son trabajadores que tienen obligaciones y ahora no pueden pagar sus cuentas.”

Según explicó, el conflicto no se limita a la cuestión salarial, sino que refleja un modelo de conducción autoritario dentro del hospital. “Exigimos al director médico, que está teniendo un poder casi por encima del Consejo de Administración. Es una tras otra. Hoy decidimos ingresar a la dirección y decirles que íbamos a esperar una respuesta y que devuelvan el dinero que deben por luchar, por defender el hospital.”

Pese a las tensiones, los profesionales aseguran que la atención en las áreas críticas continúa. “Seguimos atendiendo lo más complejo de la salud infantil. Dicen que somos un grupo de violentos tomando el hospital, siguen faltándonos el respeto, cuando solo defendemos el hospital de una manera muy sólida.” Lezana también advirtió sobre un proceso de deterioro institucional. “Se produce un vaciamiento frente a nuestros ojos. Encima, como si fuera poco, no aplican la ley, cuando están los fondos. Hay plata para implementar la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica.”

La referente gremial explicó que las familias de muchos trabajadores quedaron en rojo tras los descuentos. “Les descontaron los días de paro por reclamar, por manifestar. Es un estilo de este gobierno, es lo mismo que hicieron con las pensiones por discapacidad. Parece ser una forma de castigar al que se organiza.” Desde hace meses, los gremios vienen reclamando la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que establece la mejora salarial y refuerzo presupuestario para hospitales infantiles. Aunque el Gobierno destinó nuevos fondos, los trabajadores denuncian que no alcanzan ni al 30 % de lo que la norma exige.

Fuerte repudio del Gobierno a la toma de oficinas en el Garrahan: "El reclamo no es salarial, es político"

Además, cuestionan la falta de convocatoria al Consejo de Administración, órgano encargado de la conducción del hospital, que no se reúne desde octubre. En su lugar, acusan al director médico de tomar decisiones de manera unilateral y concentrar un poder inusual dentro de la institución. El malestar se agrava por la percepción de un vaciamiento progresivo, expresado en falta de insumos, reducción de personal estable y sobrecarga en las guardias.

“Seguimos sosteniendo la atención más compleja del país, pero sin reconocimiento ni diálogo. Estamos en un hospital que es emblema de la salud pública y lo están dejando caer”, expresó Lezana. La APyT mantiene el estado de asamblea permanente y exige la devolución inmediata de los descuentos, la convocatoria urgente del Consejo de Administración y la plena aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica.

Los trabajadores aseguran que no buscan confrontar sino defender “una institución que pertenece a todos los argentinos”. “Tocaron un punto de inflexión entre representantes y trabajadores. Lo que está pasando no es solo con nosotros: es con toda la salud pública”, concluyó la secretaria general del gremio.

