Antonio María Hernández sobre la no aplicación de leyes: "No respetan el sistema republicano ni el orden constitucional"

El constitucionalista Antonio María Hernández calificó como “muy grave” que el Ejecutivo nacional no aplique leyes sancionadas por el Congreso como la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.



“Es muy grave institucionalmente porque en un Estado de Derecho, todo se maneja en base a las leyes”, sostuvo el abogado.

“Las leyes que son las normas obligatorias y son el resultado de una deliberación democrática que se hace en el Congreso de la Nación que es el órgano más importante de la Constitución donde tenés la mayor legitimidad democrática y las mayores competencias que otorga la Constitución”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Situación gravísima"

“Entonces que cuando en la división y equilibrio de los poderes en un sistema republicano no se aplican las leyes estamos en una situación realmente gravísima que origina y que debe originar consecuencias institucionales muy severas”, remarcó. Además señaló que “una vez que se sancione la ley, la ley tiene que ser aplicada”.

“¿Qué puede hacer el Poder Ejecutivo? Puede vetar una ley, pero ¿qué puede ocurrir luego? Puede haber una insistencia, que es cuando se alcanza un cuórum agravado de dos tercios de votos y es lo que ha ocurrido en este caso”, explicó Hernández.

Y luego prosiguió en su argumentación: “No hay ninguna duda que tienen que ser aplicadas esas leyes. El Poder Ejecutivo está dictando decretos diciendo que no tiene los fondos y que eso tiene que salir del presupuesto”.

Aunque luego aclaró: “Por supuesto que cada ley ordena concretamente al Poder Ejecutivo cuál es el procedimiento y dónde están los fondos que tienen que aplicar. Es lo que tiene que hacer el jefe de Gabinete de Ministros y por eso es muy severa su situación en este momento”.

"No respetan el sistema republicano ni el orden constitucional"

“No hay ninguna duda que avanzan a un conflicto de poderes, no hay ninguna duda que no respetan el sistema republicano ni el orden constitucional. Esto es lo que está ocurriendo en la Argentina”, concluyó.

“Desde el primer momento en que el presidente ni siquiera habló frente al Congreso de la Nación. Son actitudes que marcan hacia dónde va el cumplimiento de la ley, de la Constitución y lo que marca claramente la decadencia institucional que tiene la Argentina”, enfatizó Hernández.