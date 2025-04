¿Estafa o mera actitud reprochable?, el intenso contrapunto en torno de $LIBRA en la mesa de 'Soy casta'

El contrapunto que este martes tuvo lugar en la cámara de Diputados entre Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los legisladores que lo interpelaron por el caso $LIBRA se mudó a la mesa de "Soy casta", programa emitido por Bravo TV. En el piso estuvo invitada la diputada nacional Paula Omodeo, del partido CREO Tucumán.

La legisladora defendió una posición con base en la prudencia en cuanto a si el presidente Javier Milei incurrió o no en la comisión de una estafa al momento de postear un tuit donde promocionó o difundió —según se lo juzgue— al proyecto de inversión en criptomonedas llamado Viva La Libertad Project, cuya moneda virtual es $LIBRA. El escándalo desatado luego del instante mismo en que la publicación hecha en la red social X estuvo online el 14 de febrero tiene posibles implicancias políticas y derivaciones judiciales aún en curso.

"Para que haya estafa debe existir astucia, ardid o engaño con el fin de inducir al error y obtener un beneficio. Veremos si hay una estafa, para eso se está investigando. Lo que sí hay es una actitud reprochable", expresó Omodeo. Felicitas Bonavitta le salió al cruce: "Existieron un montón de reuniones confirmadas hoy por Guillermo Francos, habilitadas por Karina Milei y Manuel Adorni" realizadas con los responsables del proyecto cripto, y "el primer tuit fue de Javier Milei". La legisladora subrayó que debe investigarse antes de concluir a qué obedeció la conducta del presidente. "Decir livianamente que hubo una estafa me parece, por lo menos, irresponsable", contrapuso Omodeo.

"El presidente no puede promocionar actividades privadas como esta porque es incompatible con la ley de Ética Pública", aseguró Solana Camaño, y Omodeo la contradijo: "no, no es incompatible".

Camaño apuntó directamente contra Milei: "Si el 62% de las billeteras perdieron plata fue porque él legitimó la inversión con un tuit". Felicitas Bonavitta la respaldó y subrayó: "El primer tuit fue de Milei", en referencia a que el presidente sabía muy bien lo que estaba haciendo al publicar el posteo.

También invitada a la mesa, Valentina Viglieca, delegada general adjunta de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cruzó el tema con una denuncia más amplia: "Mientras despiden a 43.000 trabajadores del Estado, el presidente tuitea y provoca pérdidas económicas", y apuntó a que lo más importante a tratar en la actualidad es el problema de la pobreza infantil y los recortes públicos.

LB / FPT