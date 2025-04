Con cerca de dos horas de demora debido a tensiones entre bloques legislativos, a las 15.50 comenzó finalmente la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso por el caso de la criptomoneda $Libra. El funcionario es el único integrante del Poder Ejecutivo presente en la Cámara de Diputados, luego de que los ministros Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona declinaran asistir.

Durante varias horas, Francos respondió preguntas de los distintos bloques y defendió al presidente Javier Milei ante las sospechas por su vínculo con la moneda digital. Negó cualquier trato privilegiado, minimizó el rol del mandatario en la difusión del proyecto y aseguró que no hay motivos para que tenga defensa legal.

Estas son cinco de las frases más destacadas que dejó su exposición en el recinto:

Guillermo Francos ingresando al palacio legislativo

1) “El presidente no mantiene ni mantuvo ningún vínculo con el proyecto $Libra”

"Se aclara que ninguno de los señores hasta aquí señalados forma parte del Gobierno nacional. No existe designación o contratación bajo alguna de las modalidades previstas en el ordenamiento jurídico vigente", explicó Francos. Además, dijo que "es necesario aclarar que conforme lo ha expresado el propio presidente de la Nación las cuestiones relativas al criptoactivo $Libra no versan sobre hechos o actos de Gobierno".

"No existe ni existió relación de ninguna índole entre el presidente o los funcionarios del Gobierno con las personas y los emprendimientos aludidos", siguió el funcionario. Y añadió que "del mismo modo, no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado nacional, sus organismos, funcionarios o asesores en el proyecto mencionado, ni hubo ninguna relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole".

Francos aseguró que el presidente "no tiene ningún vínculo" con $Libra

2) "La publicación del 14 de febrero fue escrita por Milei sin coordinación de ningún tipo, con nadie"

Guillermo Francos aseguró que el posteo subido por el presidente que difundía el criptoactivo $Libra se escribió "sin coordinación de ningún tipo, con nadie", y dio a entender que el momento elegido para promocionar el proyecto fue fortuito.

En un intercambio posterior con el diputado de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman, el ministro coordinador negó que el tuit que el mandatario publicó en la red social X haya estado sincronizado con el lanzamiento de la plataforma $Libra creada por empresarios del mundo cripto con los se había reunido en reiteradas ocasiones previas.

Francos insistió en en la inocencia del presidente y evitó hablar de "estafa"

“Ahora bien, atento a las repercusiones que el lanzamiento del proyecto tuvo, para evitar cualquier especulación y no darle mayor difusión, decidió eliminar la publicación", justificó Francos. A su vez, evitó hablar de "estafa" y en ese sentido consideró que "el procedimiento de compra de la mencionada criptomoneda era de carácter sumamente complejo e involucraba una secuencia de gestiones completamente inaccesibles a personas no familiarizadas con la comercialización de criptoactivos".

3) “Milei ya venía conversando sobre el proyecto Viva la Libertad antes de su lanzamiento”

Francos admitió que en las reuniones que el presidente Javier Milei mantuvo entre el 20 de septiembre del 2024 y el 30 de enero de 2025 con empresarios del mundo cripto, entre ellos Mauricio Novelli, Hayden Davis y Julian Peh, ya se había conversado sobre el proyecto Viva La Libertad. Se trata del mismo que, en su lanzamiento del 14 de febrero pasado, tomó el nombre de $Libra y que culminó en una megaestafa de alcance internacional.

"En dichas oportunidades se conversó acerca de cómo las tecnologías descentralizadas y el blockchange podían ser de ayuda para promover el negocio de emprendedores digitales y pymes argentinas", reconoció el ministro. Y sostuvo que también se dialogó "acerca del proyecto Viva la Libertad y su objetivo de promover la economía argentina a través del financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales".

4) “Milei no necesita ningún abogado en la causa $LIBRA”

Francos indicó que no hay nadie ejerciendo la defensa legal ni del presidente ni de su hermana Karina. “El presidente no recibió ninguna acusación”, sostuvo el jefe de Gabinete en el Congreso.“Me parece que no tiene necesidad de tener ningún abogado en este momento”, agregó. “Supongo que si recibe una acusación, designará uno como corresponde”, explicó.

5) "Milei difundió el proyecto $Libra porque le pareció una buena idea”

El jefe de Gabinete negó que haya existido un trato preferencial hacia la iniciativa y dijo no conocer sus detalles. Aclaró además que no sabía cómo se implementaría ni quiénes estaban detrás del proyecto. “El presidente fue informado de que podía ayudar a pymes sin financiamiento”, explicó Francos. Por otra parte, afirmó que Milei no intervino en el desarrollo del proyecto y solo compartió la propuesta.

TC/ML