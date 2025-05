"Un líder popular, austero y profundamente auténtico": El recuerdo del biógrafo Pablo Cohen tras la muerte de José "Pepe" Mujica

En medio de condolencias y muestras de afecto de parte de líderes políticos latinoamericanos para con el expresidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, fallecido durante la tarde de este martes, su último biógrafo, Pablo Cohen, lo despidió con palabras sentidas. El escritor mantuvo un trato cercano con el exmandatario que a los 89 años ya no pudo batallar contra un cáncer de esófago en fase terminal.

En diálogo con los periodistas del programa "Desde el canil", Cohen lo calificó como “una persona querible, austera, un líder de izquierda popular, republicano no autoritario, que abrazó la democracia después de haber sido guerrillero y que siguió la tradición democrática de Uruguay”.

“Es muy respetado por sus rivales y adorado por sus seguidores. Tenía un carisma impresionante, una autenticidad poco acorde a estos tiempos”, remarcó el escritor, y agregó una descripción íntima de Mujica y su compañera, Lucía Topolansky: “Ellos viven en una chacra que te lleva a hablar de otra manera, más tranquilo. Son personas muy austeras. Te dan morrones, salsa de tomates casera, no tienen bienes lujosos. Todo es sencillo en ellos”, relató.

Además, recordó la profunda relación de Mujica con la lectura y su mirada regional: “Tienen adoración por los libros. Tanto Pepe como Lucía son dos grandes lectores, eso se nota. En su obra literaria habla en profundidad de Argentina, de Perón, de Yrigoyen y de Bergoglio”, expresó Cohen.

Dolor, respeto y polémica: repercusiones tras la muerte de José “Pepe” Mujica

Las reacciones por la muerte del exmandatario no tardaron en multiplicarse. El locutor Federico Lemos lo describió como “una persona consecuente con lo que pensaba, austera, que trataba de dar el ejemplo entre tener una vida sencilla para ser feliz y que no hacía falta tener mucho más”. Fue la voz del programa que se emite de lunes a viernes a las 18 por Bravo TV quien le preguntó a Cohen: "¿Pensás que todo el arco político uruguayo va a estar presente en su funeral?". "Si, no tengo dudas", respondió el escritor.

El expresidente argentino Mauricio Macri lo despidió con un posteo en X: "Mi recuerdo y mi respeto para Pepe Mujica. Fue una persona honesta, comprometida con sus ideas y con la historia de su país. Mis condolencias al pueblo uruguayo, a su familia y amigos", escribió.

Desde el ámbito político, el expresidente Luis Lacalle Pou también expresó su respeto: “Ante la muerte del expresidente José Mujica, mi respeto y saludo a su partido político, a su gente y su compañera de vida”. Y añadió: “Me nace destacar lo bueno y las coincidencias. Me quedo, entre otras, con la imagen de la ida a Brasil a la asunción de Lula. QEPD”. Asimismo, minutos antes, el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmó oficialmente la noticia: “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, posteó en su cuenta de X.

El consumismo, la pobreza, la política, la felicidad y "la Parca": José Pepe Mujica en sus palabras

Sin embargo, también hubo expresiones por el contrario. El youtuber libertario e integrante del "riñón" comunicacional del gobierno nacional en redes sociales conocido como "Gordo Dan", cuyo nombre real es Daniel Parisini, publicó un mensaje en X donde celebró el fallecimiento: “Uno menos”, escribió, y acompañó sus palabras con dos emoticones de bracitos haciendo fuerza.

José "Pepe" Mujica fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Su figura trascendió las fronteras por su estilo de vida ascético, su discurso directo y una coherencia que incluso sus adversarios reconocían. Su legado político y humano seguirá siendo objeto de reflexión en la región y el mundo.

BR / FPT