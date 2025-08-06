Perfil
El fundamento económico detrás de la disputa por el financiamiento de universidades, hospitales y CONICET

El economista Guido Bambini expuso en números la magnitud del recorte presupuestario que el Gobierno instrumentó por medio de la motosierra. Mientras la oposición logra la media sanción de leyes que permitan el financiamiento de áreas clave del sector público, el Poder Ejecutivo anuncia nuevos vetos.

12102024_milei_sturzenegger_presidencia_g
Asunción. Milei con el ministro de Desregulación, pieza clave en el diseño de políticas. | Presidencia

En el programa "QR", el analista económico Guido Bambini brindó los fundamentos económicos que explican la pulseada política entre el oficialismo y la oposición por el financiamiento de áreas clave del sector público. La situación crítica que atraviesan las universidades públicas, el sistema de salud pediátrica y el sector científico-tecnológico debido al ajuste impulsado por el Gobierno intenta ser morigerada en el parlamento. Legisladores de Unión por la Patria (UxP) y sus aliados buscan promulgar leyes que luego deberán ser defendidas en el recinto dado que el presidente Javier Milei anticipó en distintas ocasiones que vetará toda norma que a su juicio avance contra el equilibrio fiscal.

Este miércoles, tanto la ley de emergencia pediátrica como la de financiamiento educativo obtuvieron media sanción, y en algunas semanas buscarán en el Senado convertirse en ley. No obstante, la disputa política dilata los tiempos, el desfinanciamiento avanza y los trabajadores del sector, mientras tanto, pierden su poder adquisitivo.

En el caso de las universidades, Bambini explicó que los datos muestran una pérdida del 29% del poder adquisitivo docente entre noviembre de 2023 y junio de 2025, lo que implicaría la necesidad de un aumento del 41% solo para recuperar lo perdido. A esto se suma una caída del 32,7% en las transferencias del Tesoro Nacional durante el primer semestre del año en comparación con el mismo período de 2023. Vale destacar que el 88% del presupuesto universitario se destina a salarios, lo que amplifica el impacto del recorte, según se mencionó.

Respecto de la salud pública, los médicos residentes del hospital Garrahan sufrieron una caída de sus ingresos del 35% en términos reales, y requerirían un incremento del 55% para volver a los niveles de noviembre de 2023. Según el economista, el intento del Gobierno de paliar la situación mediante una “beca institución” de $500.000 mensuales implica un cambio en la modalidad laboral que elimina aportes previsionales y degrada las condiciones de trabajo de los empleados del nosocomio donde se atienen miles de niños por año.

CONICET en alerta: paro de 48 horas y acampe en el Polo Científico por el ajuste en la ciencia

El panorama también es crítico en el ámbito científico: el presupuesto de CONICET cayó un 20% en términos reales y se registró una reducción del 40% en la planta de trabajadores de ciencia y tecnología entre diciembre de 2023 y junio de 2025. “Esto no es ajuste sino aniquilación”, sostuvo el periodista, al subrayar que también la ejecución presupuestaria en ciencia cayó un 20%.

“La salud y la tecnología no son prioridades del Gobierno”, sintetizó el conductor de la emisión, Pablo Caruso. El panorama evidenció que el recorte presupuestario no solo afecta a las estructuras sino también al entramado humano que sostiene los pilares fundamentales del desarrollo del país, según se consideró en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

BR / FPT

