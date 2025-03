Victoria Montenegro: "Llevo más años de identidad apropiada que de identidad propia"

“Esta marcha fue particularmente especial porque sentí una enorme necesidad de abrazarnos. El sentimiento de resistencia fue muy fuerte”, sintetizó Victoria Montenegro, una de las 139 nietas recuperadas cuyos padres fueron detenidos y asesinados durante la última dictadura militar.

La diputada del Frente de Todos, invitada en el piso de "Comunistas" —programa emitido en Bravo TV de lunes a viernes de 20.30 a 22 horas—, lanzó críticas al video institucional que el Gobierno difundió este lunes en ocasión del 49° aniversario del golpe militar de 1976.

Con la pieza, cuyo autor y presentador es Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, el Gobierno busca entronizar una versión histórica donde las responsabilidades por crímenes cometidos tanto por guerrilleros como por militares del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional queden equilibradas y libres de asimetrías.

Montenegro señaló que se trata de "una provocación que busca diluir la memoria histórica que se ha construido a través de años de lucha" ya que discursos como el de Laje "representan un ataque a la verdad histórica porque minimizan el sufrimiento de las víctimas y la violencia sistemática del Estado durante la dictadura".

La actual diputada recordó que las políticas de derechos humanos no solo implican recordar a los desaparecidos sino también luchar por concretar avances en materia judicial. "Nos enfrentamos a un Gobierno que ignora esos logros y que, más que cuestionar la dictadura, pone en duda la existencia de los crímenes", indicó con firmeza.

El lastre económico de la dictadura: escasez de dólares, primarización de la economía y salarios depreciados

Montenegro también subrayó el "dolor que el negacionismo histórico representa para las víctimas" y que es "promovido por sectores del Gobierno". La hija de desaparecidos narró que desde el momento en que fue secuestrada, siendo una bebé, fue criada bajo una identidad impuesta por sus captores. "Llevo más años de identidad apropiada que de identidad propia", resumió al poner en perspectiva su historia de vida violentada desde la infancia.

"La justicia no me devolverá los 25 años robados de mi vida, ni me devolverá a mis padres, pero nos garantiza que la historia no se repetirá", expresó, y cerró: "No luchamos por venganza sino para que la historia no se repita”.

