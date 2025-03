Victoria Villarruel criticó el aborto legal. ¿Avanza la idea de anular la Interrupción Voluntaria del Embarazo?

Victoria Villarruel, Vicepresidente de la Nación, insistió en la necesidad de "revertir los procesos de desvalorización de la vida humana y la cultura del descarte". Lo hizo en el marco de un seminario organizado en el Senado en ocasión del Día del Niño por Nacer. Sus dichos fueron retomados y analizados en la mesa de "Soy casta", programa emitido en la pantalla de Bravo TV.

"Es imperativo gobernar con el propósito de que la protección de la vida y de la dignidad de cada persona humana sean el fundamento de nuestra tarea", dijo Villarruel, y luego hizo un llamamiento directo a los legisladores a reconsiderar la normativa vigente.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, invitada al programa, exclamó: "¿Buscan también revertir la ley de divorcio apelando a que va en contra de la constitución de la familia?", subrayando que las expresiones de la Vicepresidente constituyen un capítulo más de la "batalla cultural" que impulsa el Gobierno.

La conductora del programa que se emite de lunes a viernes de 19 a 20.30, Carmela Bárbaro, cuestionó: "El Estado no obliga a las mujeres que aborten sino que les da opciones. Elegir en mejores condiciones implica información, recursos económicos y acceso a derechos", y la periodista Felicitas Bonavitta completó: "El aborto existe, ocurre. No puede haber una diferencia entre quien puede pagarlo y quien no. Ese debate ya se dio en el Congreso y hay que respetarlo". En la misma línea, luego destacó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha permitido una "disminución en los embarazos adolescentes y en los abortos inseguros".

Aborto seguro frente a la desinformación

Saravia fue aún más contundente: "Villarruel es una hipócrita. Visitaba a genocidas y bancaba a Videla. Ahora habla de cuidar la vida. Mi primera reacción es de rechazo total". También señaló lo inoportuno de reabrir debates que ya fueron ampliamente discutidos y aprobados en el Congreso.

"La Educación Sexual Integral (ESI) tiene que contar con presupuesto y seguir siendo un espacio de debate en las escuelas", resaltó Bonavitta, y agregó: "No tenemos que caer en la tentación de discutir derechos ya conquistados. Se tiene que cumplir con las leyes vigentes y garantizar su implementación".

