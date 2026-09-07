Demoras en los trenes de las líneas Roca, Sarmiento y Mitre

A las 7:20 de este lunes, desde Trenes Argentinos informaron que "las líneas Sarmiento, Mitre y Roca operan con demoras, desde el inicio de la prestación, por la implementación de cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas".

Desde las 5 de la mañana aproximadamente, las cuentas en X de las líneas Sarmiento, Mitre y Roca están avisando que hay demoras "por problemas operativos" y usuarios manifestaron su malestar por la situación cuando avisaron el motivo. "¿Un lunes se acordaron de ver si su personal caen borrachos?", "¿Por eso estamos hace 12 minutos parados frente a la cancha de independiente?", fueron algunos de los comentarios en internet.

Sumado a ello, el ramal Tigre de la línea Mitre sufrió complicaciones esta mañana por un accidente.

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Dos informes alertan por el deterioro de los trenes y reavivan el debate sobre la Emergencia Ferroviaria

Los inconvenientes en las líneas de trenes ocurren luego de cuatro días en los que se habían registrado problemas relacionados con la carga de la tarjeta SUBE.

El viernes 4 de septiembre, usuarios reportaron fallas intermitentes en la aplicación móvil, las terminales de validación automática y las plataformas de carga virtual, lo que dificultó la acreditación de los montos abonados.

La falla generó demoras y reclamos en distintos puntos del sistema de transporte, especialmente durante las horas pico.

RM