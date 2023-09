Durante el día de hoy comenzará a visibilizarse la devolución del 21% para aquellas personas que hayan comprado con tarjeta de débito y de esta forma se tendrá una mayor claridad de cómo funciona esta nueva medida que reintegra el IVA. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el ex director nacional de Defensa al Consumidor, Fernando Blanco Muiño.

“Aquellos consumos que se hicieron ayer, hasta las 17 hs, se pagarán en las siguientes 24 horas. Es decir que estamos en el día en el que empezariamos a ver las devoluciones”, comentó Fernando Blanco Muiño. “Cuando se den las devoluciones, vamos a saber si los sistemas informáticos están en condiciones de discernir cuáles son los productos a los que hay que devolverle el IVA”, agregó.

Hay algunas excepciones para el plan de devolución

Dentro del plan de devolución, Blanco Muiño mencionó que, “hay algunas excepciones que establece la misma resolución de la AFIP y de ser beneficiario tiene que corroborar en relación al ticket”. Con respecto a la comercialización asiática, “es muy común que en el ticket no discriminen el producto, por lo cual, desde el punto de vista informático va a ser muy difícil para la AFIP identificar”.

La medida no afecta a la rentabilidad de los comercios y no justifica la remarcación de precios

“El comercio no tiene que devolverle al consumidor el 21%, hemos registrado casos en el interior del país de consumidores que querían llevarse el 21% en efectivo”, señaló el ex director nacional de Defensa al Consumidor. A su vez, aclaró que, “esta medida no afecta a los comercios, no es que el 21% afecta a la rentabilidad”.

Por otro lado, el entrevistado destacó que, “este programa no justifica ninguna remarcación de precios”. Sin embargo, “lo que puede pasar es que el comerciante más interesado en hacerse del efectivo que de la bancarización de esa compra, haga una oferta por pago en efectivo y recordemos que ahí no aplica la devolución del IVA al consumidor”.

Las nuevas medidas implantadas por el Gobierno no forman parte de un plan económico

“En el contexto macroeconómico que estamos viviendo de tanta volatilidad y pérdida del poder adquisitivo en salarios y jubilaciones, estas medidas ayudan a paliar el efecto sobre las economías de las familias”, destacó Muiño. En contrapartida, manifestó que, “estas medidas que está tomando el ministro Massa no forman parte de un plan económico para luchar contra la inflación”.