A 50 años de su golpe de estado, “Chile no hizo las paces con ese pasado”, señaló Madera

Se cumplen 50 años del golpe de estado que azotó a Chile y en la actualidad mantiene ciertas cosas de ese pasado como puede ser la nacionalización del litio y la constitución, ambas impulsadas por el ex dictador Augusto Pinochet. Para hablar más sobre este tema, este medio se puso en contacto con el economista Hernán Madera.

“Desde el estallido social no están subiendo las tarifas eléctricas. Los economistas están revelando que eso es un problema y no se sabe cómo reaccionaría el público si se llega a subir las tarifas que están prácticamente planchadas”, comentó Hernán Madera. “No es un problema tan urgente como en la Argentina, ya que la inflación es mucho menor, entonces las tarifas se atrasan menos”, agregó.

Ante el posible rechazo de la nueva constitución, se estima que Chile continuará con la impulsada por el ex dictador Pinochet

Posteriormente, Madera planteó que, “la derecha está reescribiendo la constitución y puso a las AFJP con rango constitucional para que no puedan ser eliminadas por el congreso”. Sin embargo, manifestó que, “vamos hacia otro rechazo de esta constitución y la realizada en 1980 por el ex dictador Pinochet, probablemente sea la que se mantenga en vigencia”.

Chile tiene uno de los modelos económicos más exitosos de América Latina

“El modelo económico es exitoso, tiene luces y sombras. La pobreza se derrumbó, es una de las pobrezas más bajas de América Latina y los sueldos también son los mejores del continente junto con Uruguay”, sostuvo el economista. A su vez, destacó que Chile no es más un país expulsor: “Es un país de inmigrantes y eso está generando problemas sociales hacia dentro. La gente, tenga razón o no, relaciona la delincuencia con la inmigracion venezolana, haitiana y colombiana”.

Las familias chilenas son de las más endeudadas del mundo

Con respecto al crédito hipotecario en Chile, el entrevistado mencionó que, “es el más difundido en América Latina, pero la parte mala es que los chilenos están endeudados hasta la frente”. Sobre la misma línea, remarcó: “Es uno de los países donde las familias están muy endeudadas y eso forma parte de la imploción silenciosa que llevó al estallido social”.

“Chile es el segundo país con más reservas de litio, sin embargo, son un poco más difíciles de extraer que las de la Argentina”, señaló Madera. Para finalizar, explicó que Pinochet en el año ´77, “al declarar el litio como recurso estratégico lo nacionalizó, es por eso que el año pasado, las exportaciones de litio fueron por 7.500 millones de dólares y el Estado se quedó con más de 5.000 millones, es decir, capturó el 70% de esa renta”.