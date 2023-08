Alarma por la inflación: 9.000 ciudadanos caen en la pobreza diariamente

La inflación sigue siendo la principal problemática para la mayoría de la sociedad argentina y, pese a la desaceleración de junio, julio parece que vuelve a retomar la tendencia alcista según lo reportado por diversas consultoras.

En este contexto, nos comunicamos con Fernando Blanco Muiño, ex Director Nacional de Defensa del Consumidor, quien habló sobre la inflación de julio.

Inflación y su impacto en la pobreza

“El informe de precios que realizamos en puntos de venta de barrios vulnerables sobre 13 productos básicos mostró que los precios son más altos que en los canales formales, por lo que los sectores más carenciados sufren más la inflación”, disparó Blanco Muiño.

“Es un tema muy preocupante y el Gobierno no tiene la mirada puesta en esto”, dijo el ex funcionario. “Lo valioso de este reporte es esto, el INDEC no llega a estas zonas. Es un combo explosivo: ingresos en negro y precios altísimos”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que “ingresan a la pobreza en el país por día 9.000 ciudadanos”. “Es un dato durísimo y con el crecimiento de la inflación va a crecer la pobreza”, concluyó.