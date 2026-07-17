AMIA: el emotivo homenaje a las 85 víctimas del atentado con una oración por la paz y la memoria

En el marco del homenaje a las víctimas del atentado contra la sede de la AMIA, uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue la oración pronunciada en memoria de las 85 personas asesinadas el 18 de julio de 1994.

El representante de la comunidad judía comenzó con un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas y convocó a los presentes a un momento de recogimiento.

"Como Gabino de la AMIA, quiero abrazar a los familiares de cada uno de los 85 víctimas del atentado a la sede de la AMIA. Judíos y no judíos, religiosos y no religiosos. Les pido que me acompañen cada uno a su manera en una oración para la elevación de sus sagradas almas", planteó.

Luego se entonó una plegaria litúrgica que dio paso a una invocación religiosa por el descanso eterno de quienes perdieron la vida en el ataque terrorista.

"Dios lleno de compasión, que moras en las alturas, concede auténtico descanso bajo las alas de tu divina presencia. A las almas de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, sean su descanso en el GANEDEN. Rogamos al Todopoderoso que sean ligadas sus almas al vínculo de la vida eterna y descansen en paz en su lugar de reposo y digamos AMÉN", expresó.