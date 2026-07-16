Daniel Filmus aseguró en "QR!" que la bandera de Malvinas en el Mundial tuvo un "impacto enorme" y cuestionó la política del Gobierno

En el programa “QR!” de Canal E, el ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus analizó la polémica generada por la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección exhibieron tras la victoria frente a Inglaterra en el Mundial 2026.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Filmus sostuvo que el gesto del plantel tuvo una fuerte repercusión internacional y consideró que permitió volver a instalar el reclamo argentino por la soberanía de las islas en la agenda global.

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“Lo que se vive fuera de la cancha tiene que ver con un sentimiento que nunca han logrado apagar, que es el sentimiento enorme que tiene el pueblo argentino por Malvinas”, afirmó el ex funcionario.

Filmus destacó que, a diferencia de otras disputas territoriales, el reclamo argentino continúa vigente pese al paso de las generaciones. “Ninguno de nosotros vivió cuando fueron usurpadas las islas, pero todos sabemos que los británicos tienen una parte de nuestra Argentina”, señaló.

Filmus: “Esto es mucho más poderoso que cualquier resolución”

Para el ex secretario de Malvinas, la imagen de los futbolistas con la bandera funcionó como una forma de diplomacia pública debido al alcance mundial del torneo.

“Esto que hicieron los jugadores argentinos es mucho más poderoso que cualquier resolución que haya sacado un organismo intergubernamental, salvo la de Naciones Unidas”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos del Reino Unido es evitar que la cuestión Malvinas vuelva al centro del debate internacional. “El negocio de Reino Unido es que no se hable del tema, que esto ya fue del pasado”, afirmó.

Según Filmus, la aparición de la bandera durante una semifinal del Mundial tuvo un efecto contrario porque volvió a visibilizar el reclamo argentino ante millones de personas.

Críticas al Gobierno de Javier Milei por la política sobre Malvinas

Durante la entrevista, Filmus cuestionó la postura de la administración de Javier Milei y sostuvo que el Gobierno no utiliza el contexto para reforzar el reclamo de soberanía.

“Si el gobierno quisiera discutir la soberanía efectiva de las islas, discretamente habría ayudado a esto”, afirmó.

Además, apuntó contra acuerdos firmados con el Reino Unido y mencionó el entendimiento alcanzado durante la gestión de la canciller Diana Mondino, al que criticó por considerar que facilita la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

“Mientras esto esté presente, vamos a seguir manteniendo la llama y la posibilidad de recuperar las islas”, expresó.

El reclamo argentino y el pedido de diálogo con Reino Unido

Filmus también sostuvo que la respuesta argentina debería centrarse en reclamar el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambos países a retomar negociaciones por la soberanía. “La forma para que esta bandera no esté es que haya diálogo”, afirmó.

En esa línea, cuestionó la reacción británica frente al gesto de los jugadores y comparó el reclamo de sanciones ante la FIFA con la falta de avances diplomáticos: “No es posible que Reino Unido se enoje porque los jugadores argentinos colocan una bandera en un estadio cuando desde 1965 no cumple con una resolución de Naciones Unidas”.

El ex funcionario recordó además que durante décadas existieron negociaciones entre Argentina y Reino Unido y mencionó distintos vínculos de cooperación previos al conflicto bélico de 1982.

La polémica por el buque británico y la respuesta oficial

Sobre el final de la entrevista, Filmus también se refirió a la presencia de un buque de guerra británico en aguas vinculadas al reclamo argentino y cuestionó la demora del Gobierno en presentar una protesta formal.

Según explicó, la reacción oficial llegó luego de reclamos de sectores vinculados a Tierra del Fuego y organizaciones relacionadas con la cuestión Malvinas.

La bandera por Malvinas y una exaltada respuesta de Downing Street

“El Gobierno hizo todo lo posible para demostrar que el buque no había estado en aguas argentinas, cuando hoy es muy fácil comprobarlo”, afirmó.

Para Filmus, la discusión por Malvinas volvió a quedar expuesta en el escenario internacional a partir del gesto de los jugadores argentinos, y planteó que el desafío ahora es transformar esa visibilidad en una estrategia diplomática.

LB