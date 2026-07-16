Los kelpers cuestionaron la bandera de Malvinas que mostró la Selección y pidieron sanciones a la FIFA

La exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de jugadores de la Selección argentina tras la victoria frente a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 generó una reacción de las autoridades inglesas que administran las Islas Malvinas. El Gobierno del archipiélago manifestó su “decepción” por el episodio y pidió a la FIFA que evalúe la aplicación de sanciones.

El gesto ocurrió una vez finalizado el encuentro, cuando parte del plantel argentino celebraba la clasificación a la final de la Copa del Mundo. La imagen de los futbolistas con la bandera vinculada al reclamo histórico de soberanía argentina se difundió rápidamente y volvió a instalar la disputa por las islas en un escenario deportivo de alcance internacional.

Qué dijeron las autoridades de las Islas Malvinas sobre la bandera argentina

A través de un comunicado oficial difundido este jueves, la administración británica del archipiélago cuestionó la decisión de los jugadores argentinos y sostuvo que el partido “de ninguna manera involucraba a las islas”.

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“El Gobierno de las Islas Falkland está decepcionado —aunque, lamentablemente, no sorprendido— de que la selección argentina de fútbol haya decidido empañar el resultado de la semifinal del Mundial disputada anoche”, expresaron.

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Según la postura de las autoridades isleñas, la exhibición de la bandera vinculada a la soberanía argentina fue un gesto “insensible” para parte de la población local, debido al conflicto bélico de 1982.

En ese sentido, señalaron que los habitantes de las islas fueron “víctimas de una invasión” durante la guerra de Malvinas y afirmaron que aquel episodio dejó consecuencias emocionales en la comunidad.

El pedido a la FIFA por la bandera de Malvinas

El comunicado también puso el foco en las normas de la FIFA y en el principio de separación entre política y deporte. Las autoridades isleñas reclamaron que el organismo analice lo ocurrido y aplique sanciones si considera que el gesto incumplió sus reglamentos.

“Esperamos que la FIFA cumpla su promesa de mantener la política fuera del deporte y sancione cualquier conducta de esta naturaleza de acuerdo con sus propias normas”, señalaron.

Además, representantes de la Asamblea Legislativa de las islas enviaron una carta al organismo rector del fútbol mundial para solicitar medidas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El reclamo se basa en antecedentes de sanciones aplicadas por la FIFA por la exhibición de mensajes considerados políticos en competencias oficiales. Sin embargo, hasta el momento el organismo no emitió un pronunciamiento oficial ni confirmó la apertura de un expediente por el episodio.

La reacción del Reino Unido tras el gesto de los jugadores argentinos

La polémica también llegó al Gobierno británico, que respaldó la postura expresada por las autoridades de las islas y sostuvo que las cuestiones políticas no deben trasladarse al ámbito deportivo.

Desde Londres remarcaron que el Mundial debe mantenerse separado de disputas diplomáticas y acompañaron el pedido para que la FIFA revise la situación.

La controversia se suma así a un nuevo capítulo de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, esta vez en el marco de una Copa del Mundo y luego de un festejo de la Selección argentina que tuvo repercusión internacional.

LB/MSS