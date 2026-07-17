Se presentó un proyecto en el Congreso para prohibir la caza furtiva en establecimientos privados

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, pasó por Canal E y presentó un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes ingresen ilegalmente a campos privados para realizar caza furtiva.

Luciano Bugallo explicó que el proyecto apunta a un problema que trasciende la actividad cinegética y se vincula directamente con la inseguridad en el ámbito rural. "Lo que nosotros presentamos es un proyecto, en realidad, para prohibir lo que es la caza furtiva en establecimientos privados sin autorización expresa de los dueños", planteó.

Cuál es la forma de manejarse por parte de los cazadores

Asimismo, describió que actualmente grupos armados ingresan de noche a los campos para cazar animales, generando múltiples delitos: "Muchas veces disfrazados de cazadores, que ingresan a los campos armados de noche con vehículos a los tiros para cazar animales, con perros".

Según Bugallo, estas situaciones provocan "hechos de inseguridad", "cortes de alambrado", "tranqueras abiertas", robo de hacienda y enfrentamientos con quienes viven o trabajan en los establecimientos.

La negativa pasa por no violar la propiedad privada

A su vez, aclaró que la iniciativa no busca prohibir la actividad cinegética legal. "Uno no está en contra de la caza, ni como deporte, ni como mecanismo para adquirir alimentos o lo que fuera, pero sin lo que es la violación de la propiedad privada", resaltó.

En ese sentido, el entrevistado remarcó: "Nosotros no prohibimos la caza, simplemente prohibimos el ingreso a la propiedad privada sin autorización".

El proyecto contempla fuertes multas económicas, el secuestro de armas, vehículos, perros utilizados durante las incursiones, la inhabilitación para obtener permisos de caza y la creación de un registro de infractores reincidentes. "Establecemos sanciones muy importantes, económicas, contra aquellos que violan la propiedad privada", explicó.