Aseguran que la modificación de la Ley de Alquileres, “fue una decepción”

Con el fin de solucionar los problemas que padecen propietarios e inquilinos, la Ley de Alquileres fue llevada al Congreso donde se hicieron algunas modificaciones.



Para hablar sobre cuáles son los efectos de estos cambios y cómo se encuentra el rubro, Canal E se comunicó con Marta Libera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, quien expresó que están,”un poquito peor de lo que se estaba”. Y agregó: “Confluye en esta transición las elecciones y las dudas de algunos propietarios por incluir o no sus inmuebles en alquileres, así que están esperando los resultados”.

Sector decepcionado

Según Libera, la última modificación no aportó un valor significativo en cuanto a lo que significa “ampliar la oferta”, sino todo lo contrario “decepcionó un poco”. “El plazo largo genera mayor temor en el contexto inflacionario en el que estamos y por otro lado también se esperaba que se pudieran hacer acuerdos entre las partes”, explicó la entrevistada.

En ese mismo contexto, Libera sostuvo que es “muy dañino lo que está ocurriendo con los inquilinos que no consiguen inmuebles porque hay una escasez muy grande” especialmente en las ciudades más grandes que tienen universidades y centros de salud. “Las pocas unidades disponibles que habían se volvaron al alquiler temporario o a otras alternativas”, agregó.

Entre propietarios e inquilinos

“Nosotros intermediamos entre inquilinos y propietarios, son nuestra fuente de trabajo, nuestros clientes y no hay un contrato con una parte sola”, expresó Libera. Y agregó: “Sería fantástico que tuviéramos plazos de contratos largos y que no obligaran a los inquilinos a mudarse muy seguido, pero para que esto pueda ocurrir, tiene que estar en un contexto sustentable, que justamente no es el que tenemos con una inflación tan vertiginosa”.

Para finalizar, expresó: “Creemos que en la última modificación, no se interpretó o no escucharon a todos los que estamos en el rubro y que coincidimos con estadísticas y datos que estaba haciendo falta algo de flexibilidad para que se pueda estar dentro de este contexto con una mejor performance en el tema de alquileres”.