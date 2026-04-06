Balance turístico de Semana Santa: se registró un crecimiento en la cantidad de personas que viajaron

El turismo en Argentina atraviesa un escenario dual con el crecimiento de la cantidad de viajeros y con la caída del nivel de gasto. En este sentido, este medio se comunicó con el director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea.

Durante el último fin de semana largo se registró un aumento en la movilidad turística, aunque con un perfil más austero. Según Leandro Peres Lerea: “La gente sigue eligiendo viajar como experiencia e invertir en viajar, conocer, despejarse y quizás no consumir en el destino”.

El consumo perdió prioridad entre los viajeros

Este fenómeno responde a una transformación en los hábitos. “Si no se compra un jean acá o en su lugar de origen, por qué se compraría un jean en el lugar de destino”, explicó, señalando la caída del consumo en rubros tradicionales.

El ajuste también se percibe en la gastronomía y el alojamiento. “Vos te alquilás un departamento de alquiler temporario, eso también te permite comprar un paquete de fideos en el supermercado o pedirte un delivery”, planteó Lerea, lo que evidencia una reducción del gasto en restaurantes.

Fuerte crecimiento en el nivel de ocupación

A pesar del menor consumo, algunos destinos mantienen buenos niveles de ocupación. En este contexto, destacó que, “hubo mayor cantidad de turistas, que siguen trabajando bien los destinos, que están bien preparados para trabajar”.

Uno de los puntos centrales es el rol del tipo de cambio. Para el entrevistado, no es el factor determinante: “Los destinos grandes del mundo no trabajan por un tipo de cambio, trabajan por una propuesta”.

En esa línea, remarcó que, “si vos te atás al destino a un tipo de cambio, cuando sos barato viene un tipo de público que tampoco te gasta mucho y cuando sos caro viene otro tipo de público”.