Bertie Benegas Lynch, candidato de Javier Milei: "Tenemos un plan para bajar 13 puntos del PBI en gasto"

A pocos días del comienzo de las elecciones primarias, uno de los debates más candentes es si se puede eliminar el Banco Central y dolarizar la economía Argentina para solucionar la inflación. Por este motivo, Canal E dialogó con el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch, quien además se refirió las propuestas del espacio conducido por Javier Milei y el endeudamiento con el FMI.

Las propuestas de la Libertad Avanza

"Javier Milei presentó y va a volver a presentar públicamente hoy las tres generaciones de reformas del Estado, con el concepto de secuencialidad". "Hay que cortar el cable indicado", dijo el candidato. "Se empieza por la reforma del Estado, donde el político roba sin tocar partidas sociales", añadió.

"No conviene tener planes sociales, claro que no", expresó. Sin embargo, "con los índices de desempleo, de pobreza y marginalidad no podemos a esa gente empujarla a una situación más complicada aún".

Lo primero "es bajar el gasto público del Estado" y para eso "hay un plan para bajar 13 puntos del PBI y luego bajar impuestos para que eso permita reactivar la economía".

El acuerdo con el FMI

Respecto al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, el entrevistado dijo: "Las deudas se pagan". "Permanentemente el Gobierno nos ha esquilmado por las tres vías que son: los impuestos, que están a tope; la inflación, que no se aguanta más, y también el pedirle fondeo al FMI".

Además, el economista mencionó que para solucionar el problema de la deuda externa, "lo primero que hay que hacer es bajar el gasto".

Mientras que, sobre la inflación Bertie Benegas Lynch aseveró que, "en el plano monetario la solución está en eliminar el Banco Central, es la única forma de resolver esto".

Eliminar el Banco Central

En cuanto a la idea de cerrar el Banco Central, el entrevistado dijo que es necesario quitarle el monopolio de la moneda a los políticos. "La creación de la moneda es una creación del mercado, el Banco Central es de 1935 y cuando proponemos que haya libre competencia de monedas, dicen: 'Uh pero qué va a hacer el Estado'. Es un síndrome de Estocolmo que tenemos que sacarnos de la cabeza".

En Ecuador se estabilizó la inflación con la dolarización, pero respecto a la pobreza, Benegas Lynch explicó que, "hay que separar lo monetario de lo fiscal o de los descalabros que pueda hacer un político. No necesariamente con el tema monetario se resuelven todos los problemas de la Argentina". Es decir "Si seguimos siendo unos monos con navaja de unos enfermos con presupuestos que son impagables, al país no le va a ir bien".