RIGI: “Los empresarios plantean que se tienen que hacer modificaciones pero no rechazarlo”

La inclusión del RIGI dentro del proyecto de Ley Bases trajo una fuerte división en el ámbito empresarial, sobre todo en lo que se refiere a las PyMEs, que son las más afectadas según lo que se plantea en el régimen de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“El Gobierno está apuntando a una cierta división entre biológica y concreta del empresariado y un poco cómo se va dividiendo la imagen y la intención de voto”, comentó Ariel Maciel. “Hay un rechazo general a la iniciativa de Ley Bases que se está tratando en el Congreso y uno esperaba que el empresariado nacional resistía a las RIGI, que tiene condiciones de ventajas para las inversiones extranjeras y deja a la producción nacional muy atrasada”, agregó.

¿Cuál es la visión del empresariado sobre el RIGI?

Posteriormente, Maciel planteó: “Los empresarios dicen que se tienen que hacer modificaciones pero no hay que rechazarlo, lo mismo sucedió con la reforma laboral, si esto va a avanzar y hay que hacer algún tipo de ajuste necesario, se debe equilibrar un poco la cancha pero no cambiarla”. Luego, manifestó que, “ahí empieza a haber una disputa con gente a la que le está yendo muy mal en el corto plazo y tiene que ver con la producción nacional”.

El sector PyME busca reducir el monto de inversión para que haya más oportunidad

“Este régimen de inversiones le da beneficios a 30 años para la inversión de más de USD 200 millones, se enfoca especialmente para minería o petróleo. Se plantea no importar insumos para la producción minera desde el exterior cuando se tiene producción nacional”, sostuvo el entrevistado. “Desde el empresariado PyME plantean bajar la inversión de USD 200 millones a USD 30 millones, cosa que haya más medianas empresas que tengan posibilidad de invertir”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Si tienen que competir hoy, no tienen capacidad de competencia, no tienen competitividad las empresas para poner un precio similar a lo que puede llegar a ser el de la importación”. A su vez, remarcó que, “preocupa el hecho de que no esté la mención de las PyMEs en ningún lado de la Ley de Bases, ya que a las PyMEs se las excluye en todo sentido”.

“El Gobierno apunta mucho a esta recuperación en V, sin embargo, vuelve a haber números negativos que no acompañan esta situación, volvió a caer el salario real y el consumo está realmente deprimido”, expresó Maciel. “Las expectativas empiezan a resquebrajarse dentro del círculo rojo pero sigue habiendo un fuerte respaldo de un sector no solamente de grandes empresas sino también de las PyMEs”, concluyó.