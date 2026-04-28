Buenas noticias en el sector avícola: Argentina volvió a ser declarada libre de influenza aviar

El director ejecutivo del CEPA, Carlos Sinesi, analizó para Canal E que la industria avícola argentina celebra una noticia clave para su competitividad global como es la restitución del estatus sanitario de país libre de influenza aviar.

Carlos Sinesi destacó la relevancia del logro y el trabajo coordinado con las autoridades: “Lo veníamos esperando, como siempre decimos, esos 28 días después del último sacrificio que se hizo, es como que pasa día a día, parece que estamos presos y vamos marcando día tras día, y bueno, lo esperábamos, lo trabajamos mucho con el Senasa”.

El correcto manejo del Senasa

También subrayó el rol del organismo sanitario: “Felicitamos al Senasa por el trabajo realizado nuevamente, vemos que hay una experiencia y ya un trabajo que prácticamente va saliendo de estos brotes”.

Con la normalización sanitaria, el foco inmediato está puesto en recuperar destinos clave. Sinesi explicó que el desafío pasa por los mercados sin acuerdos de zonificación: “Ahora hay que trabajar en aquellos destinos que no tienen zonificación, esa es la verdad”.

Las zonas con brotes no pueden exportar

El sistema de zonificación permite mantener exportaciones incluso ante brotes localizados. Según detalló: “La estrategia de zonificación representa que cuando hay un brote en un determinado lugar, se fija una zona, ese sería el ámbito donde no se puede exportar. Fuera de ese espacio se puede exportar a cualquier destino”.

Actualmente, Argentina mantiene más de 50 mercados abiertos bajo este esquema, aunque aún restan plazas relevantes. “Quedan algunos que son importantes en lo que se refiere a valor agregado y productos a los cuales se les está vendiendo”, planteó el entrevistado.

El impacto productivo fue acotado gracias a la rápida contención. En este contexto, precisó que, “en los tres brotes que tuvimos en la Argentina nunca se superó el 3%”. Y agregó: “En el caso del año pasado no llegó ni siquiera al 0,5% de las aves que hay en la República Argentina”.