“Cada vez que el Estado intervino en el mercado de alquileres, metió la pata”, aseguró un experto

En los últimos días estuvo en agenda el problema que trajo los fuertes aumentos en el precio de los alquileres. Actualmente, hay movimiento en diputados y senadores para cambiar la ley, es por eso que tanto propietarios como inquilinos se mantienen expectantes. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se comunicó con el abogado Eduardo Awad.

“Hay que volver a lo que teníamos antes de la nefasta ley que ahora quieren reformar. Hay que volver a que la gente pueda tener decisión en firmar un contrato”, comentó Eduardo Awad. “Históricamente, cada vez que el Estado intervino en el mercado de alquileres, metió la pata y esto fue así toda la vida.Tendrían que aprovechar la historia, dejar de lado todos los intereses políticos y dedicarse a legislar para los propietarios e inquilinos”, agregó.

Planean desarrollar una ley que permita actualizar el precio del alquiler cada 6 meses

Posteriormente, Awad planteó su idea sobre una nueva ley de alquileres: “Sería un contrato de dos años en el cual vos puedas ponerle un precio a tu alquiler con una actualización cada 6 meses”. Con respecto a esta medida, expresó: “Es necesario que todo el mundo sepa lo que va a pagar y lo que va a recibir al firmar el contrato”.

“El inquilino no va a quedar indefenso porque va a firmar si le sirve, si no le sirve no va a firmar”, sostuvo el abogado que luego argumentó: “Esto es libre decisión de las partes. Antes de la ley que están tratando de modificar, no había absolutamente ningún problema en acordar un contrato consensuado”.

La necesidad de contar con un marco regulatorio para los alquileres temporarios

A modo de cierre, el entrevistado señaló que, “Los alquileres temporarios tienen que ingresar en un marco regulatorio y tienen que estar únicamente en los consorcios que permiten esos alquileres”.

Y aseveró: “En la actualidad, como no hay departamentos en alquiler por contrato largo, la gente los pone temporarios porque cobran en dólares pero perjudican al resto del edificio y no se anotan en el registro de alquileres temporarios, entonces tiene que haber una regulación”.