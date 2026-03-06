Cambios estructurales en el mercado de autos usados: “Se están dando condiciones que hasta ahora no existían”

El vicepresidente de la Cámara de Comercio Automotor, Alejandro Lupo, en comunicación con Canal E, analizó que el mercado de autos usados en Argentina atraviesa un momento de cambios estructurales impulsados por nuevas políticas del Gobierno, modificaciones impositivas y la irrupción de vehículos híbridos y eléctricos.

Según Alejandro Lupo, el escenario actual reúne condiciones inéditas que podrían modificar la dinámica del mercado automotor en los próximos meses. “Este año va a ser, digamos, un año bisagra, va a ser algo muy interesante porque se están dando condiciones en el mercado que hasta ahora no existían”, señaló.

Liberación impositiva para la importación de autos

Asimismo, explicó que entre los factores clave aparece la decisión oficial de facilitar el ingreso de vehículos híbridos y eléctricos al país: “Se ve que el Gobierno liberó un cupo de 50.000 autos híbridos o eléctricos sin el pago del arancel de importación del 35%”.

A esto se suma otro cambio relevante en materia impositiva. “A su vez, ahora se anunció la eliminación del mal llamado impuesto al lujo, que era el impuesto interno, que en el segundo salón grababa los autos más caros”, sostuvo Lupo.

Reducción de precios en el mercado automotor

A su vez, planteó que estas decisiones generan un efecto inmediato en el valor de los vehículos, ya que “eso hace también que los autos al por ciento menos, y eso digamos que achata la pirámide de precios un poco”.

El entrevistado mencionó que dentro del mercado de usados, un fenómeno que se consolida es la fuerte presencia de camionetas entre los vehículos más vendidos. “Nuestro país es enorme, es el octavo país más grande del mundo, donde vos para llegar a distintos campos no tenés caminos asfaltados, o sea, tenés caminos de tierra, caminos de ripio, caminos en muy mal estado”, explicó.

Por ese motivo, sostuvo que muchos usuarios necesitan vehículos preparados para condiciones exigentes: “Necesitas un vehículo que, entre comillas, se banque esas condiciones del terreno”.