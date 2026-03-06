Camioneros pide 8% de aumento y desafía la pauta salarial del Gobierno

El gremio liderado por Hugo Moyano solicitó un aumento del 8% para el trimestre marzo-mayo dentro de la negociación paritaria 2026. Además del incremento salarial, el sindicato incluyó una serie de beneficios adicionales que elevan el costo laboral del sector.

El reclamo fue presentado durante la primera audiencia oficial de la paritaria del sector.

El sindicato exige: 8% de aumento salarial para el trimestre marzo-mayo, subir al 20% los adicionales en las ramas expreso y mudanza, logística y correos, crear un premio mensual por presentismo de $100.000, elevar el aporte empresarial a la obra social a $35.000 por trabajador. Actualmente, las empresas pagan $22.000 por empleado para financiar la cobertura médica.

El sindicato cuenta con cerca de 200.000 afiliados, por lo que la suba implicaría una recaudación mensual cercana a $7.000 millones para la obra social del gremio.

El pedido salarial también genera inquietud dentro del Gobierno. El Ministerio de Economía de Argentina intenta mantener las paritarias dentro de una pauta moderada para evitar presión sobre la inflación.

Sin embargo, el planteo del sindicato supera ese objetivo y además introduce otro elemento que preocupa a los funcionarios: la negociación de acuerdos trimestrales. Hasta ahora, la estrategia oficial era promover acuerdos semestrales o anuales para evitar revisiones frecuentes que puedan acelerar la dinámica inflacionaria.

Empresas advierten dificultades para pagar el aumento

Las cámaras empresarias del transporte ya anticiparon que el pedido del gremio podría ser difícil de afrontar. Las pymes del sector aseguran que atraviesan una fuerte crisis en el transporte automotor de cargas. En ese contexto, sostienen que un aumento de esa magnitud podría afectar seriamente la actividad.

Las negociaciones continuarán en los próximos días con reuniones entre el sindicato y las entidades empresarias. Entre ellas se encuentran la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística.

El argumento del sindicato

Desde el gremio sostienen que el reclamo busca compensar la pérdida salarial frente a la inflación. Según explicaron, los trabajadores recién perciben el impacto de la inflación varios meses después de firmado un acuerdo paritario.

Por ese motivo, proponen revisiones más frecuentes de los salarios. Además, el sindicato plantea tomar como referencia los rubros que más afectan al poder adquisitivo de los trabajadores, como alimentos, transporte público y servicios.

En las cámaras empresarias también se analiza otra alternativa. Algunos dirigentes evalúan la posibilidad de impulsar acuerdos salariales por empresa o por región.

Esa opción está contemplada en la nueva legislación laboral y podría modificar el sistema tradicional de negociación colectiva. De aplicarse, el cambio reduciría el peso del convenio firmado por el sindicato con personería para toda la actividad.

Cómo fue la última paritaria del sector

La última paritaria firmada por el sindicato de camioneros estuvo alineada con la pauta oficial. El acuerdo estableció un aumento total del 3,3% en tres tramos, con vigencia entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

La suba se distribuyó de la siguiente manera:

1,2% en septiembre

1,1% en octubre

1% mensual entre noviembre y febrero

Además, se acordó un bono de fin de año de $840.000, pagado en cuatro cuotas entre enero y abril de 2026. También se fijó una contribución empresarial a la obra social de $20.000 mensuales, luego actualizada a $22.000 desde diciembre.

Ahora, con el nuevo reclamo salarial, el conflicto paritario vuelve a instalarse en uno de los sectores sindicales más influyentes del país.

