Las inversiones siempre han sido una buena manera de resguardarse un poco de la inflación y, en este caso, los plazos fijos suelen ser el instrumento más utilizado en función de estar en línea con el proceso inflacionario, sin embargo, representan una complicación para la administración de los bancos. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se puso en comunicación con el economista, Juan Manuel Carnevale.

“Los plazos fijos UVA son una oportunidad para el inversor minorista, esto está dentro de un contexto de un plan de política monetaria que está llevando a cabo el Gobierno y, por otro lado, tenés el problema de los bancos”, comentó Juan Manuel Carnevale. “El problema es que los plazos fijos ajustados por inflación los bancos no tienen dónde colocarlos y encuentran en este instrumento, algo que le saca rentabilidad al negocio bancario y lo que hacen es tratar de desestimular”, agregó.

A los bancos no les sirve el plazo fijo UVA

Posteriormente, Carnevale planteó que, “a los bancos este instrumento no les sirve porque no tienen cómo darse vuelta y se les acabó el negocio de las leliqs, todavía está el negocio de los pases, pero los colocas a una tasa de interés más baja”, por lo tanto, “se está empujando a los bancos a que vuelvan a prestarle al sector privado, algo que hace muchos años que no están haciendo como deberían hacer”.

En cualquier contexto tener el dinero inmovilizado es complicado

“Sea que Argentina ande muy bien o vaya muy mal, tener inmovilizada la plata en un instrumento es complicado. Lo que se recomienda es que los inversores diversifiquen la cartera y que una parte vaya a este tipo de instrumentos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Da la impresión de que puede haber mucho recorrido en las acciones si todo sale bien y puede haber muy buen recorrido para los bonos si el mundo entiende que el país va por el camino correcto”.

La inflación en Argentina va a seguir firme

Por otro lado, el economista señaló: “La inflación que se está esperando en Argentina de los próximos 5 meses, probablemente sea del 15 y el 20%”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la inflación en Argentina va a seguir firme, porque todavía no se dió el aumento en los colegios, ni en los servicios públicos”.

“Falta el aumento del aumento y vamos a tener inflación por un tiempo largo, por eso la gente dice que la forma de ganar es subirse a la inflación, aunque es cierto que 180 días es mucho tiempo para tener inmovilizada la plata”, expresó Carnevale. A modo de cierre, dijo que, “la licitación que hizo el Gobierno fue de $4 billones porque quieren cubrirse parcialmente contra la inflación que viene”.