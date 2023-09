Finalizó la cumbre de la ASEAN principalmente compuesta por países de oriente y el analista internacional y especialista en el sudeste asiático Fernando Pedroza, describió a este medio los principales que atraviesa esa región y definió a la cumbre como "el Mercosur asiático".

El entrevistado comentó que la importancia de esta es clave dado que China tiene problemas territoriales con varios vecinos como India, Vietnam, Filipinas e Indonesia. Pero que "finalmente se salvó la cuestión con una declaración formal donde se privilegió lo comercial por sobre lo territorial". "El pragmatismo es la norma y cuando hay que hacer comercio el resto se puede posponer", explicó.

La creciente importancia mundial de India

"La renovada presencia geopolítica de la India y esto es muy importante, porque a partir de mañana se hace el G20 y se hace en la India". "No va a ir Xi Jinping, esto habla de un gesto político, ¿falta porque no le importa la India, no le importa el G20, porque tiene problemas de salud? El mundo chino es muy opaco y hay poca claridad al respecto, pero hay cierto malestar por la postura de India de ser un líder regional".

En la misma línea, Pedroza comentó que, "ambos tienen problemas de egos y tienen problemas fronterizos en la que se están matando, la última noticia fue que hubo 20 soldados indios muertos".

"India es un país que pretende tener una autonomía no quiere aliados, quiere socios. Es socio en Estados Unidos en algunas cosas y es socio con China y Rusia en otras como los BRICS", explicó el entrevistado. Luego añadió: "Intentan generar un punto intermedio, que es complicado porque occidente está presionando mucho para que el G20 saque una declaración repudiando la guerra, y al mismo tiempo China y Rusia lo van a bloquear".

Los problemas económicos de China

Respecto a la interna del partido comunista, el especialista comentó que, "el partido tiene facciones y disputas, pero estamos en un momento en el que el presidente tiene el control de los principales organismos del partido". Aunque "hay ruido por la crisis económica, pero no hay una impugnación a su liderazgo, lo que hay son discursos más nacionalistas y belicosos, mayor presión sobre Taiwan", sentenció.