Loser sobre la revisión del acuerdo con el FMI: "La descripción que hace Massa es incorrecta"

Sergio Massa había asegurado en una entrevista televisiva que el Fondo Monetario Internacional iba a investigar el crédito aprobado y otorgado durante el Gobierno de Mauricio Macri.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Claudio Loser, ex directivo del FMI, quien habló sobre los dichos de Sergio Massa sobre la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Revisión del préstamo a Mauricio Macri

“No es normal que se lleve a cabo una revisión así, Werner ya mencionó que no se analiza el destino de los fondos”, dijo Loser, quien luego completó: “La apreciación de Sergio Massa es, en el mejor de los casos, muy parcial. Se está por estudiar las facilidades de alto uso de recursos”.

“Habrá un auditor que informará a la junta directiva como se llevó a cabo el préstamo extraordinario”, disparó el economista. “La descripción que hace Massa es incorrecta”, complementó.

Asimismo, el entrevistado dijo que el estudio es para que la junta directiva tenga en cuenta condiciones a futuro para nuevos préstamos de este estilo. “No hay sanciones disciplinarias ni penales en el medio”, añadió.

“Yo creo que no hubo acciones ilícitas, lo cierto es que Trump empujó a que se lleve a cabo el acuerdo pero no hubo delito”, explicó el ex directivo. “El FMI va a empezar a tener más cuidado por el caso de la Argentina”, detalló.

Finalmente, Loser dijo que la aprobación de los fondos no depende del directivo a cargo del organismo multilateral sino de la votación de todo el directorio.