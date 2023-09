Comienzo negativo para las acciones argentinas luego del feriado en Estados Unidos

En el día de ayer, hubo un feriado en los Estados Unidos, por lo cual, hoy fue la primera rueda de las acciones argentinas en Nueva York, que por el momento dictaminaron un comienzo negativo. Con el fin de ampliar esta información, este medio le consultó a la integrante de Rava Bursátil, Ayelén Romero.

“Teniendo en cuenta el arranque, todos los ADRs comenzaron de manera negativa, sin embargo, debido a la volatilidad de Argentina, puede que al final de la jornada pueda cerrar de manera positiva”, comentó Ayelén Romero. “Hay mucha incertidumbre a nivel político, pero yo creo que esta semana va a ser relativamente tranquila teniendo en cuenta las posteriores a las PASO donde tuvimos muchísima volatilidad”, agregó.

El sector financiero tuvo una ganancia a nivel porcentual del 60%

Posteriormente, Romero mencionó que el sector financiero, después de presentar los balances, mostró un gran crecimiento. “Tuvo una ganancia a nivel porcentual, del último tirón alcista que hizo, de un 60% en dólares. Está recortando poco, no menos del 10%, así que tiene margen para seguir bajando un poco más”, completó.

Qué hay que tener en cuenta a la hora de operar online

“Tenemos que tener en cuenta dos alternativas a la hora de operar online”, señaló la integrante de Rava Bursátil. Por un lado, “la diferencia que existe entre la punta compradora y la punta vendedora. Si la caja de puntas es muy amplia, ahí sí tenés que elegir un precio para no vender a cualquier costo”. En segunda instancia, “si ves mucha diferencia entre la punta del precio de compra y de venta, tenés que ver el último precio operado y establecer un promedio”.

Cualquier medida que anuncie el Gobierno durante el fin de semana puede disparar o no algún bono

Por otro lado, la entrevistada planteó que, “si bien nunca es favorable, en este momento no te conviene arrancar un dólar MEP un viernes”, y argumentó que no solo existe el riesgo de parking por un día hábil, “sino que tenés todo el fin de semana en el medio, donde sabemos que en Argentina puede salir cualquier noticia en particular que haga que el bono se dispare para arriba o para abajo”.

A modo de cierre, Romero remarcó que el AL30D, que es el bono que más se utiliza para hacer MEP y que más se opera a nivel volumen en el mercado, ronda entre 33 y 32 dólares. “Desde el análisis técnico del bono, si no perfora los 32 dólares, puede ser una oportunidad como para incorporar y tener para largo plazo esa porción de riesgo que quiero tener en la cartera”, concluyó.