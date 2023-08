Cómo impactaron en el FMI las nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno

Desde hace un tiempo la intención del Fondo Monetario Internacional era una devaluación mayor o en todo caso un ajuste progresivo del tipo de cambio. Sin embargo, el ministro Massa aseguró que, al menos hasta las elecciones de octubre, seguirá en este valor.



Para hablar sobre el impacto de las nuevas medidas económicas ante los ojos del FMI, Canal E se comunicó con el economista y director de análisis Lorenzo Sigaut Gravina quien expreso que el organismo internacional, “no está contento con el tipo de cambio, pero tampoco podía no darle los desembolsos porque sino no cobraba”.

El atraso cambiario y la mantención del valor del dólar

Para Sigaut Gravina, el Gobierno corrigió el atraso cambiario, “pero al fijar el tipo de cambio, eso hace que con la aceleración de la inflación para las elecciones presidenciales, terminemos en el mismo atraso cambiario que antes de las PASO”.

Con respecto a si es posible que el Gobierno mantenga el tipo de cambio hasta octubre, el economista expresó que, “después de dejar casi tres meses el dólar planchado, se va a tener que volver a evaluar, pero esta vez con una inflación que ya va a correr en torno al 10% mensual”.

Además, agregó: “Esta situación se vuelve bastante compleja y justamente esto lo que se le hace difícil al Gobierno, sostenerla sobre todo en la recta final”.

Las medidas: ayuda para bajar la inflación

Al ser consultado sobre si estás medidas ayudarán a “licuar” los dos dígitos de inflación que están previstos para los próximos meses, Sigaut Gravina aseguró que, “depende”. Y continuó: “Estos 60 mil pesos pueden mover un poco, pero claramente es una medida paliativa, porque hubo un fogonazo inflacionario en agosto”.

Para el entrevistado, “estos anuncios ayudan un poco a los sectores jubilados que cobran la mínima y a los asalariados privados o públicos formales que cobran los sueldos más básicos, porque esa suma fija representa un poquito más de sus ingresos”.

Qué pasará con el próximo gobierno y los anuncios

Ante la pregunta de qué pasará si Massa no gana las elecciones con respecto a las medidas y el próximo gobierno, Sigaut Gravina sostuvo que, “como herencia y menos negativo es que son sumas fijas, medidas que no perduran en el tiempo”.

Para finalizar, expresó: “No es un aumento permanente y si hubiera sido una suma fija hubiese sido peor”.