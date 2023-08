Crece la incertidumbre electoral: ¿Qué resultados se esperan para el domingo 13 de agosto?

Con distintos factores englobando las PASO, como pueden ser la interna en Juntos por el Cambio o la posibilidad de votar algo diferente por parte de una “sociedad cansada”, crece la incertidumbre de los resultados que salgan el domingo 13 de agosto. Con la idea de ampliar este panorama, este diario dedicado a la economía y política se comunicó con el economista y director de la consultora Ecolatina, Martín Ravazzani.

“No recuerdo un escenario electoral donde hubiera tanta incertidumbre y tan poca claridad respecto de cómo puede llegar a darse el resultado electoral”, comentó Martín Ravazzani con respecto a las expectativas electorales de cara al domingo. “Para no centrarme en un solo periodo, si uno actualiza el salario real, observa que en estos últimos 8 años, el salario real ha caído 18% solo en el sector formal. En el informal ha sido mucho más grave la caída”, agregó.

Los mercados estiman que los candidatos a presidente son “market friendly”

Para Ravazzani, la lectura de los mercados, y esto fue demostrado por la evolución de los activos argentinos, es que el próximo gobierno va a estar más cerca del mercado financiero. En relación a este tema, aclaró: “Va a ser más ´market friendly´. En ese sentido, creo que va a ser importante la definición de las PASO para ver qué matíz tenemos”.

“En las elecciones provinciales se observa que ha habido un gran nivel de abstención y esto se reproduce mucho más cuando los encuestadores nos comentan que la gente realmente no contesta”, señaló el economista sobre la abstención de los votantes.

La sociedad desilusionada, la clave de Javier Milei para tener éxito en las elecciones

A su vez, brindó su opinión sobre la expectativa de votos que podría juntar Javier Milei en las PASO del domingo 13 de julio: “Mi impresión es que Milei puede llegar a tener un desempeño interesante en la medida en que hay una parte importante de la sociedad que está desilusionada y creo que la manifestación de ese voto bronca beneficia al candidato de La Libertad Avanza”.

“Quien se ha puesto más al hombro la función ejecutiva en este momento es Sergio Massa”, remarcó el entrevistado con respecto a la fuerte presencia política del Ministro de Economía. “Yo creo que Massa es un político joven, con aspiraciones y me parece que, si le toca al oficialismo perder, me parece que él no va a estar dispuesto a hipotecar su futuro político haciendo una transición desordenada”, concluyó.