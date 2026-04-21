Crisis laboral en Argentina: advierten por el impacto del cambio productivo y la tecnología

La pérdida de 96.243 puestos de trabajo registrados desde noviembre de 2023 encendió las alarmas en Argentina y expuso, según el economista Roberto Rojas, las tensiones del actual esquema económico. “Los números no son placenteros, si realmente hablan de un problema que está teniendo el modelo de gobierno nacional”, advirtió.

El especialista explicó que el proceso de desaceleración inflacionaria convive con un profundo cambio en la estructura productiva. “Nos encontramos con un cambio de estructura productiva, y este cambio está generando que algunos sectores estén siendo desplazados o reemplazados por bienes desde el exterior”, sostuvo, al tiempo que remarcó el impacto en las pequeñas y medianas empresas, que concentran gran parte de la actividad económica.

Transformación productiva y empleo en caída

Rojas señaló que el país atraviesa una transición desde un modelo basado en la producción local hacia otro con mayor peso extractivo. “Pasamos de vivir con lo nuestro a una estructura más extractivista”, afirmó. En ese sentido, explicó que este giro reduce el valor agregado interno y limita la capacidad de generación de empleo en las grandes ciudades.

El economista también subrayó las asimetrías regionales: “La única provincia que generó más empleos fue Neuquén, pero comparado a lo que puede perder el Gran Buenos Aires o Rosario, termina siendo mínimo”. Además, advirtió que incluso en sectores dinámicos como la minería, la demanda laboral tiende a reducirse una vez consolidadas las inversiones.

A este fenómeno se suma el impacto global de la automatización. “Muchos procesos que antes necesitaban 10 o 15 personas, ahora los hace directamente la inteligencia artificial”, explicó, en referencia a la creciente incorporación de tecnología en los procesos productivos.

Consumo en riesgo y caída del poder adquisitivo

El deterioro del mercado laboral también repercute directamente en el consumo. Rojas planteó un interrogante central: “Si no tenemos trabajo, ¿con qué vamos a consumir?”, al analizar la sostenibilidad del crecimiento económico.

Según indicó, la eliminación de subsidios profundiza la presión sobre los ingresos familiares. “El ingreso de las familias está compuesto por ingresos menos impuestos más subsidios. Al sacar los subsidios, todo debe estar compensado por el nivel de ingresos”, explicó.

En paralelo, advirtió sobre la competencia externa: “Se abre la cuenta de bienes para que entren productos a muy bajos precios, y muchas veces llegan casi al mismo valor que la materia prima local”, lo que dificulta la producción nacional incluso en condiciones de eficiencia.

Para el economista, el desafío es claro: “Hay que generar herramientas para que volvamos a tener una producción local viable y dentro de los costos locales”, concluyó.

