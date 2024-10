Cuáles fueron los puntos más determinantes de la asamblea que realizó la AFA

Se llevó a cabo la asamblea organizada por la Asociación del Fútbol Argentino, en la cual se tenía que definir la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia, la eliminación de los descensos, por lo cual, un torneo de 30 equipos para el año que viene y la mudanza de la sede central de la AFA a Ezeiza. Toda esa información fue traída por el periodista deportivo, Román Iutch.

“Lo que hicieron fue cambiar el circuito y cambiaron el recorrido que tenían para lo que era toda la temporada”, comentó Román Iutch. “Se suponía que a esta altura había una recta principal, una curva a la derecha y otra curva a la izquierda, pero hicieron la recta más larga, salieron de contramano, total las reglas las ponen ellos y así es como consumaron la asamblea de la AFA”, agregó.

Claudio Tapia podría tener un quinto mandato y la AFA se mudará a Ezeiza

Posteriormente, Iutch planteó: “Algunos detalles quedarán a consideración de la justicia porque estuvo la IGJ y algunas de las resoluciones van a ir a los términos y a los tiempos judiciales”. Luego, manifestó que, “lo reeligieron a Tapia, un nuevo mandato, extendieron la posibilidad de que pueda tener un quinto mandato, trasladaron la dirección a partir de la personalidad jurídica a la provincia de Buenos Aires a partir de la decisión de mudar la AFA a Ezeiza”.

Se eliminaron los descensos y el año 2025 tendrá 30 equipos en el fútbol argentino

“No habrá descensos en el fútbol argentino y se plantea la pregunta de qué importa la deportividad, si va bien los clubes son campeones y se clasifican a las copas, pero si les va mal no pasa absolutamente nada, se sigue jugando”, sostuvo el entrevistado. “Con esto se reedita el viejo axioma del grondonismo ´todo pasa´”, complementó.

Por otro lado, el periodista deportivo señaló que, “se supone que el año que viene, en un torneo que va a tener 30 equipos, va a descender uno por promedio y otro por tabla anual, pero no hay que ser muy perspicaz como para preguntarse por qué el año que viene habría si este año no los hay”. A modo de cierre, expresó: “Va a ocurrir que algunos equipos que no van a poder pelear por el campeonato y que están lejos en las copas, en este tramo del final de la temporada van a jugar por nada”.