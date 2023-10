Cuáles son las consecuencias económicas de la guerra de Medio Oriente

Las consecuencias del enfrentamiento entre Israel y Hamás afectan también la economía internacional. Algunos analistas advierten que los mercados podrían verse afectados, entre otros factores, por el precio del petróleo y metales.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista y analista internacional Marcelo Elizondo quien expresó que, “la dimensión de estos conflictos es el escalamiento donde aparecen intereses de Rusia y de China y preocupaciones geopolíticas por parte de Estados Unidos”.

Y agregó: “Cuando hay conflictos geopolíticos, tensión y nerviosismo, hay siempre salida hacia metales preciosos y se eleva el precio del oro”.

Medio Oriente y la industria energética

Según Elizondo, Medio Oriente en particular, tiene directa relación con la industria energética.”Israel y Palestina no están involucrados, pero sí Irán en primer lugar y Arabia Saudita, lo cual hace que no solamente haya potenciales problemas de abastecimiento, sino un impacto en las inversiones a futuro de quienes tienen miedo de complicaciones”.

Para el economista, la suba el precio del petróleo todavía no es tan alta como era de imaginar, pero claramente el encadenamiento de tensiones en el mundo va generando una preocupación que se traslada a los precios y “entonces hay cierto enfriamiento de la economía internacional”.

Al finalizar, expresó: “El mundo está apoyado en grandes encadenamientos productivos que evalúan procesos de manufacturación incremental entre países y también la geopolítica ha pasado a ser un componente crítico en estas cadenas de valor”.