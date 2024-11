Cuáles son los motivos por los que Jeff Bezos dejó de apoyar a los candidatos presidenciales

Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon y propietario del Washington Post, declaró el lunes que su decisión de que el periódico no respalde a ningún candidato en las elecciones presidenciales se fundamenta en "principios" y negó que esté motivada por intereses personales.

Cuál es la postura del Washington Post sobre esta decisión

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Roberto Maidana, quien contó que dieciocho escritores y periodistas del propio Washington Post se ofrecieron a escribir una columna de opinión en la que afirmaron que era un grave error que el director, Jeff Bezos, no adoptara una postura firme.

Según el entrevistado, entre ellos estaban los reconocidos periodistas Woodward y Bernstein, famosos por su trabajo en el caso Watergate, expresaron su indignación al considerar “vergonzoso que el diario, que ha demostrado en múltiples ocasiones que Trump representa una amenaza para la democracia, no mantuviera una posición clara al respecto”.

Para Maidana “es notable cómo los propios periodistas del diario criticaron la postura objetiva de Bezos, algo impensable en este país” porque desde que Bezos adquirió el Washington Post en 2013, ha existido una tradición de más de 50 años en la que el diario ha tomado una postura sobre candidatos presidenciales. “Esta es la primera vez que opta por no hacerlo, lo que ha generado gran atención y debate”, siguió.

Qué dijeron los medios sobre la decisión de Bezos

Por otra parte, Maidana comentó que algunos medios, como el New York Times y The Guardian, argumentaron que la decisión de Bezos de no confrontar a Trump fue una estrategia inteligente para evitar enemistarse con él, especialmente considerando sus otros negocios, como Blue Origin, que tiene un contrato gubernamental de 3400 millones de dólares. “Se sugiere que si Trump llegara a ganar, una postura adversa podría afectar negativamente esos intereses comerciales”, comentó.

A raíz de esta situación, “se inicia un debate sobre lo que ocurre cuando un medio, bajo la dirección de un multimillonario con intereses personales, elige no posicionarse” explicó el periodista y siguió: “Bezos sostiene que la falta de una postura definida podría aumentar la credibilidad del diario”.

Para finalizar dijo: “Muchos dentro del Washington Post consideran que es fundamental que el medio adopte una postura clara y, cuando sea necesario, critique a aquellos que amenazan los valores democráticos”.