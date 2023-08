Debido a su esencialidad plantean que internet debe ser gratuito

Debido a la pandemia, las telecomunicaciones fueron consideradas un servicio esencial para las personas. Sin embargo, es uno de los sectores que más aumentos suele recibir debido a la inflación. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el especialista en políticas tecnológicas, Carlos Pallotti.

“Las telecomunicaciones, aunque suene paradójico, vienen bajando de precio”, comentó Carlos Pallotti sobre el costo que tienen las telecomunicaciones. “Cada vez usamos más, es decir, consumimos más vídeos y usamos más Whatsapp que demandan mucho. Con lo cual, estamos recibiendo una comunicación de mejor calidad y de mayor volumen a precios que están regulados”, agregó.

El Estado debe ser el ente regulador de las comunicaciones

Posteriormente, Palloti dijo que en el futuro las personas van a tener una mejor velocidad de comunicación con precios “relativamente” moderados. “Este servicio de comunicación tiene que ser regulado por el Estado. Tienen que tener valores que la sociedad pueda adquirir, sobre todo en aquellas capas donde no tienen tantos ingresos como para poder tener una buena calidad de acceso”, completó.

Inversión y regulación: los dos grandes factores de las comunicaciones

Para el especialista en políticas tecnológicas, en las comunicaciones hay dos grandes factores. El primero, “es la inversión que tienen que hacer las empresas para hacer llegar las comunicaciones” y el segundo, “la regulación para que eso tenga un precio razonable y determinada distribución”. Además, remarcó que Argentina tiene que trabajar los marcos regulatorios, “sobre todo en una actividad que es absolutamente dinámica y que va cambiando tecnológicamente”.

“Hay que incentivar la inversión y ver cómo actúan los diferentes actores, como pueden ser los diferentes proveedores de estos servicios y también los gobiernos”, disparó el entrevistado que luego explicó: “Muchas veces el problema de que vos no tengas buena comunicación en tu casa no depende de la compañía telefónica, sino del intendente que no deja pasar un cable a través de los palos o que quiere cobrar un impuesto para que te puedan poner una antena de internet”.

¿Hay posibilidad de una comunicación gratuita?

A modo de cierre, Palloti analizó la posibilidad de que las comunicaciones fueran gratuitas: “Nunca nada es gratuito, es como la energía eléctrica. Si yo subsidio la tarifa eléctrica la va a terminar pagando el Estado con su presupuesto nacional a partir de los impuestos que abonamos todos”. Sobre la misma línea, señaló que el internet debería ser gratuito en determinadas zonas, como por ejemplo las plazas, bibliotecas y escuelas.