Denuncian pérdidas millonarias en la explotación del litio por falta de transparencia

Muchos especialistas hablan del litio como el “oro blanco” debido a su gran valor estratégico en la economía que se viene. Es que se trata de un insumo fundamental para la elaboración de baterías eléctricas.

En este contexto, nos comunicamos con Pablo Rutigliano, presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio, quien habló sobre la importancia de declarar a este producto como un commoditie.

Pérdidas millonarias por la falta de transparencia

“La Argentina no declara al litio como un commoditie y eso hace que no haya transparencia en su producción”, dijo Rutigliano, quien luego completó: “La problemática hace que no podamos formar precios, eso hace que hayamos perdido 2.600 millones de dólares el año pasado”.

“Al no tratarse al producto como un commoditie se genera una subfacturación, lo cual no hace bien al país en un contexto de falta de divisas”, disparó el entrevistado. “Se están regalando las reservas clave para la transición energética”, añadió.

En esa misma línea, el experto en la temática dijo que la medida es fundamental para que haya más transparencia, sustentabilidad y generación de divisas. “Se trata de una estrategia para que no haya una regulación”, explicó.

Finalmente, Rutigliano dijo que es fundamental generar modelos transparentes para que la actividad en el país crezca, con una gran cadena de valor. “Hoy el precio de referencia lo genera China y eso es preocupante”, concluyó.