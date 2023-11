Desde la Cámara Nacional Electoral estiman que habrá una menor afluencia de votantes

A menos de 2 días para el balotaje, este medio se puso en contacto con el Gustavo Mason, subdirector de la Cámara Nacional Electoral, para tener un mayor panorama sobre la preparación de lo que tiene que ver las urnas, el cuarto oscuro, la falta de votantes que podría haber debido al feriado del lunes 20 de noviembre y las penas por no ejercer el voto.

“Desde la cámara electoral está todo previsto para tener un domingo de lo más pacifico posible”, comentó Gustavo Mason, que después agregó: “Colaborando mano a mano con las distintas juntas electorales nacionales del país, que son las que van a tener que en sus distritos llevar adelante la organización primaria de las elecciones”.

Las urnas ya se encuentran en viaje hacia los centro de distribución

Posteriormente, Mason planteó: “Estamos viendo, controlando y monitoreando que la situación es de total normalidad”. Luego, manifestó que, “Correo Argentino se encuentra en trayecto llevando las urnas por las distintas rutas de la República Argentina rumbo a los centros de distribución secundarios para luego ir de forma piramidal estructurando”.

Se espera una menor afluencia de votantes debido al feriado del lunes 20 de noviembre

“Desde la cámara electoral se pidió si había alguna posibilidad de cambiar el feriado para de esa manera evitar un ausentismo un poco mayor de lo acostumbrado para un acto electoral de estas características”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Esto requiere de un compromiso por parte del ciudadano pero también es cierto que probablemente tengamos una menor afluencia de votantes”.

La multa por no votar continua a $50 y quedó desactualizada

Por otro lado, el subdirector de la Cámara Nacional Electoral señaló: “La multa por no votar sigue siendo de $50, lamentablemente eso no está actualizado y ha quedado fuera de valor”. Sobre la misma línea, remarcó que, “lo importante a destacar es la sanción que implica el hecho de no haber ido a votar, que es un año de no poder hacer ningún tipo de trámite ante las reparticiones públicas nacionales”.

Para finalizar, Mason desarrolló lo que podría ocurrir ante la falta de una autoridad de mesa: “A las 8 de la mañana van a estar las autoridades de mesa salvo, en el momento que por ahí en alguna mesa en particular no haya, lo primero que se va a hacer es tratar de buscar la solución con el registro de voluntarios de autoridad de mesa que tienen los tribunales electorales”.