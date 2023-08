Desigualdad de premios en el Mundial Femenino: la postura de FIFA frente a la brecha económica

El 20 de julio se dió inicio al Mundial Femenino de fútbol en Australia y Nueva Zelanda, del cual la Argentina quedó eliminada tras perder 2 a 0 frente a Suecia por la fase de grupos. Por otro lado, lo que llama la atención es la diferencia abismal entre el premio otorgado por la FIFA para quien gane el torneo en comparación con el mundial masculino. Con el fin de ampliar esta información, este medio se comunicó con el abogado especializado en gestión deportiva, Martín Francolino.

“A los jugadores que ganaron el Mundial en Qatar 2022 se les distribuyó casi 440 millones de dólares. En el fútbol femenino, para quienes salgan campeonas, recibirán cada una, alrededor de 270.000 dólares, una diferencia enorme”, comentó Martín Francolino. “Las empresas y todos los sponsors que radican atrás de lo que es el fútbol y la FIFA no ponen la misma cantidad de plata en el femenino con respecto al masculino”, agregó.

Las expectativas del Mundial femenino no cumplieron con lo que la FIFA esperaba con respecto a ingresos

Posteriormente, Francolino explicó que el premio del Mundial de Nueva Zelanda es mucho menor al del Qatar debido a que la FIFA no alcanzó las expectativas que tenía del evento. “Hoy la FIFA da un paso atrás, se lava las manos diplomáticamente y dice que primero tienen que actuar las asociaciones de los clubes de fútbol donde están las mujeres”, argumentó.

“La cosa está complicada ya que una camiseta de Messi se agota en el mundo en 2 minutos en el club donde participa y la camiseta 10 de la mujer de fútbol femenino no tiene muchos adeptos”, comparó el abogado especializado en gestión deportiva con respecto al alcance de los jugadores de fútbol masculino con las jugadoras del femenino. Además, aclaró que, “si a la FIFA no le genera un marketing o un ingreso monetario alto no pueden disponer de sueldos altos al mismo nivel que los hombres”.

El balance del nivel deportivo va en aumento, sin embargo, la parte económica se queda atrás

Según el entrevistado, el fútbol femenino está creciendo diariamente a “pasos agigantados” y en la actualidad, existen jugadoras que tienen una calidad excepcional para jugar, “pero no al mismo nivel que algunos jugadores de selección masculina”. Sobre la misma línea, sostuvo: “Hay igualdad de género pero no igualdad económica con respecto a lo que es el fútbol masculino con el femenino”.

A modo de cierre, Francolino comparó los sueldos de la mejor jugadora de fútbol del mundo femenino, que gana 50.000 dólares por mes, con el masculino, que le ingresan alrededor de 100 millones de dólares. “Yo te cambiaría las cláusulas, así como la FIFA exigió que las asociaciones de clubes de fútbol tengan un equipo femenino para que los masculinos puedan competir, pondría exigencias a aquellos patrocinadores que sponsorean el fútbol masculino para que los montos igualen al equipo femenino”, concluyó.