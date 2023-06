Diana Mondino: "Este gobierno se está endeudando para regalar los dólares"

La economía es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en general. Uno de los espacios que más está captando el voto de un sector que parece postergado por la política es el de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei.

En este contexto, nos comunicamos con Diana Mondino, economista y candidata a diputada por La Libertad Avanza, quien habló sobre su incorporación al espacio de Javier Milei, su eventual primer proyecto legislativo y las propuestas de campaña de su espacio.

Incorporación al espacio de Javier Milei

“Es una satisfacción encontrar una expresión que represente las ideas que hicieron grande a este país y a tantos otros en el mundo”, dijo Mondino, quien luego completó: “Me siento cómoda al estar con gente con la que tengo muchas cosas en común”.

“No solo pueden ser aplicadas estas ideas, son las que deben ser aplicadas”, disparó la economista. “Si lo de ahora sabemos que no funciona, ¿qué otras alternativas tenés para probar?”, explicó.

“Después de la segunda guerra mundial empezamos con una política muy fuerte de intervencionismo estatal que sigue y se profundizó hasta hoy en día”, detalló la candidata. “El 40% del PBI se lo lleva el estado, si este gasto fuera más chico todos podríamos trabajar y habría crecimiento económico”, complementó.

Primer proyecto legislativo

Asimismo, la entrevistada habló sobre su eventual primer proyecto en Diputados: “Hay que ver que hay que hacer con el enorme pasivo del BCRA y, por otro lado, hay que desregular fuertemente el Estado”.

“Es importante sacarse de encima las LELIQs que crecen a un ritmo fenomenal y se paga con emisión monetaria, lo que se traduce en inflación”, explicó la economista. “También estamos trabajando en mejorar el capital humano, políticas que no se ven de inmediato”, completó.

LELIQs, un problema enorme para la producción

“Es cierto que no se le presta al sector productivo porque el BCRA pide que se invierta en esos pasivos remunerados pero también es cierto que nadie quiere tomar préstamos con esta tasa”, explicó la entrevistada.

“Todavía no sabemos qué tamaño va a tener esa bola de nieve a diciembre”, aseveró la experta. “El valor del dólar a diciembre es imposible de saber, eso lo decide el mercado y depende de que haya más nivel de exportaciones”, detalló.

En esa misma línea, la economista dijo que cuanto más pesos hay en la economía con un nivel de producción que no crece, ese sobrante escapa al dólar. “Algún día hay que solucionar este problema, este gobierno se está endeudando para regalar los dólares”, completó.

“Hoy la gente que importa algo al país, como no sabe a qué precio lo va reponer, no te vende el producto o te la vende al blue”, explicó la economista. “El problema del país es que no podes deber plata por siempre”, añadió. Asimismo, la candidata dijo que el problema crónico del país es el déficit fiscal.

Propuestas de campaña

“Al Banco Central hay que quitarle las facultades que lo llevan a estar en una situación monetaria como la actual”, aseguró la economista. “La política monetaria del Banco Central no puede volver a recurrir en esto, nadie lo va a dejar un baldío en calle Reconquista”, completó.

“Muchas veces modificamos el rol del Banco Central y siempre hubo una recaída porque continúo el déficit”, aseveró. Sobre una reforma laboral, Mondino aseguró: “Es uno de los temas más importantes, hay que sacar las restricciones medievales para dinamizar la economía”.

“Las PyMEs son una maravilla, si le sacas problemas y burocracia van a estar mejor sin ninguna duda”, detalló la candidata. “Vamos a tener que esperar un poco para tener inversiones extranjeras, nos portamos muy mal durante mucho tiempo y recobrar la confianza toma tiempo”, explicó.

Finalmente, Mondino aseguró que para que haya confianza en el país, “hay que tener la cancha en orden”. “Hay que dejar a la gente que pueda trabajar”, concluyó.