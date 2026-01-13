El exembajador argentino en China y Estados Unidos, Diego Guelar, pasó por Canal E y realizó un análisis sobre la autoproclamación de Donald Trump como presidente interino de Venezuela, el papel de Delcy Rodríguez, la oposición y el futuro de la transición.

Sobre el anuncio de Donald Trump y la reacción del chavismo, Diego Guelar planteó: “Es una payasada, igual que la de Delcy Rodríguez al decir que ella es presidenta”. Luego, manifestó que la situación en Venezuela es crítica porque “se han hecho consumados, la prisión y el procesamiento de Maduro” y porque “la resolución de que el petróleo está controlado por Estados Unidos” es clave para aislar al régimen.

Todavía no hubo respuesta a las decisiones que toma Donald Trump

Sin embargo, remarcó que todavía falta el actor central del proceso: “Falta realmente la presencia del pueblo venezolano”. En ese sentido, sostuvo que la liberación de presos es apenas un primer paso: “El tema de que se suelten a los presos, 50, hay que soltar 800 más, esperemos que se haga y rápido, esta gran señal de que se inicia una transición democrática”.

Para Guelar, el verdadero cambio no vendrá solo de la diplomacia. “Todavía el pueblo venezolano que ha estado tan activo y ha protestado en forma explícita y muy clara, en estas circunstancias está todavía callado”, advirtió. Y agregó que los procesos de liberación “se hacen con sangre o sin sangre”, y que “en general es el que ocupa el poder que decide si es con o sin sangre”.

Sobre si es posible una transición pacífica con las figuras del chavismo aún en el poder, destacó: “Están todos, salvo Maduro”. Además, dijo que, “los parapoliciales, está la policía controlada por el régimen, la fuerza armada, la justicia”. Por eso, afirmó que, “el que tiene que irse es el gobierno que ha usurpado el poder hace tantos años”.

La importancia de la transición

En relación con la reapertura de embajadas, el entrevistado comentó: “Me parece que es una buena voluntad para empujar el inicio de la transición, pero tiene que haber transición, como mínimo”.

Sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los grupos armados, explicó que, “las bandas armadas, una vez que salió la gente, en este contexto van a desaparecer. Son mercenarios” y remarcó que, “acá no hay ideología que valga”.