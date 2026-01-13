Quejas del sector agropecuario ante un aumento de la tasa vial: “Fue una sorpresa, un baldazo de agua fría”

El vicepresidente de la Sociedad Rural de Adolfo Alsina, Mariano Moro, detalló en Canal E cómo se llegó a este escenario del aumento de más del 100% en la tasa vial del partido bonaerense de Adolfo Alsina y por qué el mal estado de los caminos agrava la situación productiva y social.

Mariano Moro explicó que el incremento de la tasa vial fue un shock para los productores: “Fue una sorpresa, un baldazo de agua fría”. También recordó que el partido venía aplicando un sistema de indicadores objetivos: “Habíamos puesto indicadores de kilos de novillo, kilos de trigo y litros de gasoil”. Sin embargo, este año “nos tuvimos que comer las palabras”.

De cuánto será el aumento de la tasa vial

Según relató, el municipio aplicó un cambio clave: “Nos encontramos con que tenía un aumento del 40% los indicadores”. Esto se sumó a los precios del gasoil, el trigo y el novillo que derivó en “un aumento del ciento, está entre 101 y 105%”. Y advirtió que, “cuando llegue la primera cuota vamos a ver realmente qué impacto, pero no baja del 100”.

La respuesta oficial no convenció. Moro contó que desde el municipio dijeron que “la tasa era baja en comparación de algunos municipios”, pero al analizarlo “también había municipios que eran más bajas que la nuestra”. Otro argumento fue que “estaban usando más del 100% ubicado en la red vial”, algo que, según los productores, no se verifica: “Realmente no gastaron el 100%, así que evidentemente fueron a arcas generales, a otros usos”.

Los sectores desatendidos por los municipios

La consecuencia se ve en el estado de los caminos. En este contexto, describió que tras una lluvia de 400 milímetros “pasaron 11 meses y todavía siguen habiendo caminos que están completamente secos y caminos anulados, que no se puede llegar al campo”. A esto se suma que “las alcantarillas están absolutamente todas tapadas” y “no hay cuadrilla de gente que se encargue de las alcantarillas”.

El deterioro es masivo. “Tenemos aproximadamente un poquito más de 3.000 kilómetros de caminos de tierra”, comentó el entrevistado, pero “las máquinas motoniveladoras anduvieron en aproximadamente mil kilómetros”, lo que implica que “hay 2.000 kilómetros de los 3.000 que tienen partido, que en el último año no han pasado ni siquiera una sola vez”.

A su vez, remarcó que esto afecta a todos: “No sólo que lo sufrimos los agropecuarios cuando tenemos que sacar la mercadería, sino que también lo sufren los pueblitos”.