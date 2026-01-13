Valor récord para el oro en medio de la tensión internacional: “Ayer tocó 4.630, lo cual es todo un récord histórico”

El asesor financiero, Sebastián Waisgold, analizó para Canal E la escalada histórica del oro, la fragilidad del esquema cambiario argentino, el riesgo país y los desafíos para acumular reservas en un contexto de fuerte incertidumbre global.

“El oro ayer tocó 4.630, lo cual es todo un récord histórico para el oro”, subrayó Sebastián Waisgold, al tiempo que recordó que, “viene de una suba bastante importante en el año pasado y ahora arrancó el año, vamos apenas 13 días y ya lleva casi un 6%”.

Se profundiza la demanda de oro ante la tensión geopolítica

Según desarrolló, este movimiento no es casual: “Todo esto se da en un contexto en donde hay bastante tensión geopolítica, arrancando ya el año con el tema de la incursión de Trump en Venezuela, China que dice que no se va a quedar callada, India que también sigue subiendo, sigue demandando el oro, y bueno, bancos centrales que siguen subiendo”.

A ese escenario se suma la política monetaria de la Reserva Federal. “Este año muy probablemente hay cambio de presidente de la FED. Y bueno, si hay recortes de tasas, eso directamente, si viene el oro, no paga interés, bueno, le puede pegar directo al oro, beneficiándolo”, explicó Waisgold.

El impacto sobre bonos y acciones

También advirtió que detrás de los récords de Wall Street hay una fuerte concentración. “Si bien las bolsas, sobre todo las bolsas americanas, vienen haciendo máximos históricos, hay muchas acciones, la mayoría de las acciones de la bolsa americana están en caídas, es decir, sólo está traccionando todo lo que es semiconductores y lo que es inteligencia artificial, que representa un 32% del índice”.

El riesgo, señaló el entrevistado, es que una corrección en ese sector arrastre al resto del mercado: “Todo el temor de que si el sector de inteligencia artificial o de semiconductores tiene una caída importante este año, bueno, las bolsas pueden sufrir bastante e incluso el oro podría acelerar”.

Con respecto al impacto del reciente pago de deuda por más de USD 4.200 millones, detalló la ingeniería financiera utilizada: “Básicamente lo que se hizo fue un repo por 3.000 millones de dólares porque el vencimiento eran un poquito más de 4.200 millones de dólares y el Gobierno no los tenía o mejor dicho no quería tocar las reservas”.