Disconformidad con la trazabilidad electrónica obligatoria para el ganado: “Es totalmente innecesario”

Desde el 1° de enero comenzó a regir en Argentina la trazabilidad electrónica obligatoria para el ganado bovino y bubalino en categorías menores, establecida por la Resolución 841/2025 del SENASA. En este contexto, este medio se comunicó con el vicepresidente de Bases Federadas, Carlos Baravalle.

Según detalló Carlos Baravalle, el cambio central radica en el sistema de identificación que deben llevar los terneros al momento del traslado o comercialización. “El productor, antes de esta normativa para cargar un ternero y venderlo desde su campo, necesitaba lo que era un botón en una oreja del ternero, con eso ya cumplía la normativa y podía hacer el traslado del ternero ya sea para su venta o para cambiar de campo”, planteó.

El ganado contará con doble identificación

Ese sistema tenía un costo bajo. Sin embargo, dijo que la nueva normativa exige un sistema electrónico con doble identificación: “Ese botón convencional costaba solamente $250 y hoy en día, con el cambio de normativa a partir del primero de enero de este año, le imponen a todos los productores de cría que para hacer ese tipo de traslado o para venta inclusive para destete, necesitan poner un binomio que ya no es más el botón sino una tarjeta y además del botón ahora tiene un chip electrónico”.

El impacto económico es significativo. “Ese cambio hace que el costo de ese binomio esté por arriba de los $3000, entonces, es un aumento considerable por 10 y bueno eso en la cantidad de terneros suma”, sostuvo Baravalle.

Disconformidad en el sector ganadero

Asimismo, explicó que el sistema anterior ya permitía rastrear los animales, aunque mediante un sistema por lote: “En realidad, la trazabilidad ya estaba garantizada, nosotros teníamos una trazabilidad por lote y ahora imponen una trazabilidad individual, que en nuestro sistema es totalmente innecesario”.

El entrevistado también cuestionó que la medida no genere mejoras productivas en la ganadería. “Esto trae algún tipo de mejora en esto de generar más terneros, por lo que al año absolutamente nada, no nos genera ni un ternero más porque las cuestiones no pasan por un seguimiento individual sino por un manejo del rodeo”, destacó.

Ante la implementación del sistema, más de un centenar de productores comenzaron a presentar recursos administrativos ante el SENASA: “Este recurso administrativo es no solamente pedirle que reflexione y que cambien sino que además estamos finalizando una instancia administrativa para dar pie a que si el productor posteriormente quiere hacer un reclamo judicial pueda realizarlo”.