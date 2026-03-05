El economista, Luis Palma Cané, pasó por Canal E y se refirió a que la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas en los mercados energéticos internacionales.

Luis Palma Cané definió el escenario actual como un caso típico donde la geopolítica impacta directamente en la economía global. Según explicó: “Este tema es el clásico expuesto por los libros en el caso de que un factor geopolítico como es el tema de, bueno, básicamente la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares, etcétera, es el clásico ejemplo de un factor geopolítico que afecta a la economía”.

Las consecuencias de que se haya tomado el Estrecho de Ormuz

Asimismo, detalló la relevancia estratégica del paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. “Está taponado el Estrecho de Ormuz, que conecta con el Océano Índico, la salida de los países del Golfo, y por allí pasa en promedio el 25 o el 20-25 promedio del comercio del petróleo”, planteó.

En ese contexto, Cané explicó la reacción natural de los mercados: “Entonces, esto obviamente es una reducción muy fuerte de la oferta, y en ese caso lo que pasa es lógico, sube el precio de aquella mercancía cuya oferta se rompe o se disrumpe de un día para otro”.

El impacto no se limita al petróleo y advirtió que también se verán afectados otros insumos clave: “Si no hay tiempo de solucionar ese bache, lo mismo pasa con el gas licuado y lo mismo pasa con la urea”.

Qué podría ocurrir si se extiende el conflicto

Para el entrevistado, el factor determinante será cuánto tiempo se prolongue el conflicto. “Cuanto más dure el conflicto, más se profundizarán estos efectos económicos”, subrayó.

A su vez, explicó que el impacto se trasladará principalmente a los países que dependen de la importación de energía y fertilizantes: “La suba del petróleo va a afectar a lo mismo que el gas licuado, va a afectar a los países importadores de petróleo, gas licuado y el fertilizante urea”.