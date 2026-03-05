Radiografía de la industria avícola en 2026: “El consumidor argentino sigue respondiendo de una manera muy importante”

El director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, analizó para Canal E que el sector avícola argentino cerró 2025 con producción sostenida, consumo interno en niveles históricos y un escenario internacional condicionado por la influenza aviar.

“Seguimos manteniendo volúmenes de producción alrededor de los dos millones y medio de toneladas, y esto se viene repitiendo prácticamente en los últimos siete años, y ahí es donde nosotros siempre decimos que el crecimiento de la agricultura está en la exportación”, explicó Carlos Sinesi.

Se mantiene el consumo de carne aviar en el mercado local

Asimismo, destacó la consolidación de este hábito alimentario entre los argentinos. “La verdad es que el consumidor argentino sigue respondiendo a la carne aviar de una manera muy importante porque, bueno, llegar a esos 49 kilos, un poco más de 49 kilos, realmente es obtener ese consumo”, señaló.

Además, Sinesi remarcó el factor económico detrás de esa demanda sostenida: “Sabemos, como siempre decimos, que nuestra carne es para todos los bolsillos y eso también ayuda, pero la gente sigue consumiendo nuestro producto y está a la par de la carne vacuna, que sabemos que es de las mejores del mundo”.

La paralización del mercado avícola a raíz de la influenza aviar

En materia de comercio exterior, el sector exportó cerca de 206.000 toneladas en 2025, una cifra afectada por los brotes de influenza aviar. “El año pasado tuvimos el brote de influenza aviar en agosto de 2024 y eso nos frenó un poco, por eso no llegamos a lo que nosotros pensábamos llegar y terminamos en 206.000 toneladas de exportación”, explicó.

La enfermedad provoca cierres temporales de mercados, lo que obliga a reconfigurar destinos comerciales. En ese contexto, el entrevistado destacó la importancia de diversificar compradores: “Hoy, como nosotros tenemos 100 destinos abiertos, es una tarea que hay que realizar cuando hay un cierre de mercado por el brote de influenza aviar y reemplazarlo”.

Actualmente, el sector vuelve a enfrentar restricciones por nuevos casos detectados en 2026. “En este momento estamos con otro brote de influenza aviar, lamentablemente a partir de febrero, y estamos trabajando de manera conjunta con el Senasa cuerpo a cuerpo para terminar de cerrar estos brotes y volver a autodeclararnos libres”, explicó.